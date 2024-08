Alexis Sanchez ma podpisać umowę z Udinese - informuje Gianluca Di Marzio. To jeden z największych hitów letniego okienka w Serie A.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Sanchez wraca do Udinese po latach

Alexis Sanchez w sezonie 2023/2024 był związany z Interem Mediolan. Drugie podejście do tego klubu nie było w jego przypadku tak udane, jak pierwsze. Chilijczyk był w głównej mierze rezerwowym, a we wszystkich rozgrywkach uzbierał zaledwie nieco ponad 1000 minut gry. W tym czasie strzelił cztery gole i zaliczył pięć asyst. Zgodnie z przewidywaniami, latem mistrzowie Włoch podziękowali za współpracę i pożegnali doświadczonego zawodnika.

Od ponad miesiąca Sanchez pozostaje bez klubu. Lada moment jego sytuacja zawodowa się zmieni, bowiem ma zaliczyć bardzo głośny powrót do Udinese. W tym klubie stawiał pierwsze kroki, jeśli chodzi o europejską piłkę. To w Udinese wypłynął na szerokie wody, trafiając później do FC Barcelony za 26 milionów euro.

Gianluca Di Marzio przekonuje, że Sanchez w ciągu najbliższych dni podpisze kontrakt i wzmocni ekipę Kosty Runjaicia. To świetna informacja dla byłego trenera Legii Warszawa i Pogoni Szczecin, który zaczął niedawno pracę we włoskim klubie. Zdążył już w tym czasie sprowadzić znanego z występów w Lechu Poznań Jespera Karlstroma.

Dla 35-letniego Sancheza może to być nawet ostatni klub w seniorskiej karierze. Podczas swojej pierwszej przygody w Udinese uzbierał 21 bramek i 20 asyst w 112 występach. Później z powodzeniem grał w Barcelonie i w szczególności Arsenalu, gdzie radził sobie najlepiej podczas dotychczasowej kariery.