Pressfocus Na zdjęciu: Michał Helik

Michał Helik zaliczył świetny występ w Championship. Polak strzelił gola, który przypieczętował ważny triumf Huddersfield.

Michał Helik ma za sobą udany mecz w Championship

Siedmiokrotny reprezentant Polski strzelił pierwszego gola w tym sezonie

Bramka zdobyta przez 27-latka przypieczętowała triumf Huddersfield

Helik z golem na wagę triumfu

We wrześniu 2020 roku Michał Helik wyjechał za granicę naszego kraju. Mający wyrobioną markę w Ekstraklasie stoper, postanowił spróbować swoich sił w Championship. Polaka za mniej, niż milion euro kupiło Barnsley, które zrobiło bardzo dobry interes. Helik zagrał dla tego klubu 89 meczów. Strzelił w nich siedem goli oraz zaliczył siedem asyst.

W minionym sezonie Barnsley spadło z Championship, a Helik nie chciał występować w League One. Polakiem zainteresował się Lech, który był gotów pobić rekord transferowy Ekstraklasy. 27-latek wybrał jednak inaczej i dołączył do grającego w Championship Huddersfield.

Helik w nowym klubie zagrał po raz pierwszy w dziesiątej kolejce. Polak od tego momentu wystąpił w każdym z spotkań. 27-latek swój piąty mecz, który odbył się dzisiaj, okrasił golem na 2:0. Helik wykorzystał dośrodkowanie kolegi z zespołu i to siatki trafił po uderzeniu futbolówki głową. Jego Huddersfield wygrało 2:0 z Hull City. Dla klubu Polaka było to dopiero drugie zwycięstwo w rym sezonie (przedostatnie miejsce w tabeli z dwoma punktami straty do bezpiecznej lokaty).

