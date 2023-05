Polski obrońca wyróżniony. Został piłkarzem sezonu w swoim klubie

Michał Helik może zaliczyć obecny sezon do bardzo udanych. Jego Huddersfield utrzymało się na zapleczu Premier League, a on sam został wybrany najlepszym piłkarzem drużyny w tegorocznej kampanii.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Helik

Całkiem udany sezon Michała Helika w barwach Huddersfield Town

Polak pomógł drużynie wywalczyć utrzymanie w Championship

A on sam został wybrany najlepszym piłkarzem klubu w tegorocznej kampanii

Michał Helik najlepszym piłkarzem Huddersfield Town w sezonie 2022/23!

Michał Helik do Huddersfield Town trafił z Barnsley FC we wrześniu 2022 roku. Jego pierwszy sezon w barwach “The Terriers” okazał się niezwykle udany. Polak pomógł drużynie utrzymać się w Championship, a do tego w poniedziałek został wybrany w głosowaniu “Hargreaves Memorial Player of the Year” najlepszym piłkarzem drużyny w tegorocznej kampanii.

𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟐𝟑 𝐇𝐀𝐑𝐆𝐑𝐄𝐀𝐕𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 🙌#htafc pic.twitter.com/GYZEn82Lyg — Huddersfield Town (@htafc) May 8, 2023

Michał Helik rozegrał w obecnym sezonie na zapleczu Premier League łącznie 36 spotkań. W tym czasie zdobył dwie bramki oraz zanotował tyle samo asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia na ten moment wychowanka Ruchu Chorzów na 3 miliony euro.

Polski defensor jednak latem może zmienić barwy klubowe. Jak informował miesiąc temu serwis “Footballleagueworld.co.uk”, chęć pozyskania 27-latka wyraża Sheffield Wednesday. Póki co ekipa ta występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym, ale jest bliska awansu do Championship.

