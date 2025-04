Modrić kupuje klub z ligi angielskiej. Zostanie przy piłce po zakończeniu kariery

Luka Modrić zostanie nowym mniejszościowym właścicielem Swansea City - podaje Fabrizio Romano. Warto dodać, że nie wpłynie to na plany 39-letniego pomocnika, który chce rozegrać jeszcze przynajmniej jeden sezon w barwach Realu Madryt.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić mniejszościowym właścicielem Swansea City

Luka Modrić zbliża się ku zakończeniu kariery piłkarskiej, ale pragnie rozegrać jeszcze przynajmniej jeden sezon w barwach Realu Madryt. Chorwacka legenda chce bowiem jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata w 2026 roku, po których zapewne zawiesi buty na kołku. Tymczasem pojawiła się bardzo zaskakująca informacja, że 39-latek finalizuje zakup… klubu z ligi angielskiej. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Luka Modrić zostanie nowym mniejszościowym właścicielem Swansea City.

Sprawa jest na finiszu i niedługo powinien pojawić się oficjalny komunikat – zapewnia włoski dziennikarz. Drużyna Łabędzi, w którą postanowił zainwestować kapitan reprezentacji Chorwacji, występuje na co dzień w Championship. W tym momencie ekipa The Swans ma na swoim koncie 54 punkty i zajmuje 12. miejsce w tabeli drugiej ligi angielskiej. Tak więc walijski zespół najprawdopodobniej pozostanie w tych rozgrywkach na kolejną kampanię, a jego celem w następnym sezonie będzie awans do Premier League.

Podkreślmy ponownie, że inwestycja w Swansea City nie oznacza zakończenia kariery przez Lukę Modricia. 39-letni Chorwat planuje rozegrać jeszcze minimum jedną kampanię, a następnie będzie mógł w pełni skupić się na zarządzaniu klubem z Walii. W obecnym sezonie słynny pomocnik rozegrał 48 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 7 asyst, choć warto zaznaczyć, że zazwyczaj wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Przypomnijmy, iż Luka Modrić jako zawodnik Realu Madryt aż sześć razy cieszył się z triumfu w Lidze Mistrzów.