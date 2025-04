Saudyjczycy nie ściągną Viniciusa. Teraz chcą gwiazdora Liverpoolu

Vinicius Junior najprawdopodobniej nie trafi do Al-Nassr, ponieważ chce podpisać nowy kontrakt z Realem Madryt. Według brytyjskiego serwisu talkSPORT nowym celem transferowym saudyjskiego klubu stał się skrzydłowy Liverpoolu - Luis Diaz.

Ruben Gil / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Luis Diaz nowym celem transferowym Al-Nassr

Jeszcze do niedawna Vinicius Junior był głównym celem Al-Nassr na najbliższe letnie okienko transferowe. Saudyjski klub oferował brazylijskiemu skrzydłowemu astronomiczne zarobki, dzięki czemu 24-latek stałby się jednym z najlepiej opłacanych zawodników na świecie. Z kolei Real Madryt mógłby zarobić ponad 300 milionów euro. Jednak wszystko wskazuje na to, że taka transakcja ostatecznie nie dojdzie do skutku.

Mierzący 176 centymetrów atakujący chce bowiem przedłużyć swój kontrakt z drużyną Królewskich, co zmusza Al-Nassr do poszukiwań innego wzmocnienia na lewą flankę. Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “talkSPORT” wynika, że nowym priorytetem transferowym klubu z Rijadu jest Luis Diaz. Liverpool może rozważyć sprzedaż 28-letniego Kolumbijczyka, jeśli ten odmówi podpisania nowej umowy.

Zatem niewykluczone, że Luis Diaz od przyszłego sezonu będzie dzielił szatnię z Cristiano Ronaldo. Warto dodać, iż 63-krotny reprezentant Kolumbii od dawna jest łączony również z Barceloną oraz Paris Saint-Germain. Lewy napastnik z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Reds od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za 53 miliony euro z FC Porto. W obecnej kampanii gwiazdor ekipy Czerwonych rozegrał 45 meczów, zdobył 15 bramek i zaliczył 8 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi 85 milionów euro.