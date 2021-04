Zmiana trenera w Augsburgu. Kto poprowadzi Polaków?

Poniedziałkowym popołudniem przedstawiciele Augsburga poinformowali o zmianie trenera pierwszego zespołu. Na miejsce Heiko Herrlicha zatrudniono Markusa Weinzierla, który kilka lat wcześniej pełnił już rolę głównego szkoleniowca.

Słabe wyniki i odległe miejsce w tabeli

Augsburg od dłuższego czasu zawodził. Tylko dziewięć zwycięstw to za mało, aby być spokojnym o utrzymanie. Kolejna seria meczów bez wygranej zmusiła klubowe władze do podjęcia zdecydowanych działań. W konsekwencji z pracą na stanowisku trenera pożegnał się Heiko Herrlich. Przygoda 49-latka na WWK Arenie trwała rok i na trzy kolejki przed końcem sezonu nowym szkoleniowcem Augsburga został Markus Weinzierl, który pełnił wcześniej tę rolę, w latach 2012-2016.

Markus #Weinzierl: „Ich freue mich riesig wieder mit Stefan #Reuter und der Mannschaft zusammenzuarbeiten und an die erfolgreichen gemeinsamen Jahre anknüpfen zu können. Ich habe dem Verein viel zu verdanken und möchte den FCA wieder in die Erfolgsspur führen!" pic.twitter.com/Qfn1k9MP1w — FC Augsburg (@FCAugsburg) April 26, 2021

– Po wnikliwej analizie doszliśmy do wniosku, że potrzebne są nam zmiany na stanowisku trenera. W weekend doszło zresztą do rozmów z Markusem Weinzierlem. Stwierdziliśmy, że jest on najlepszą opcją. On sam odczuwa ogromne podekscytowanie związane z tym wyzwaniem – stwierdził Stefan Reute.

Jaki ma to wpływ na polskich piłkarzy w Augsburgu?

Heiko Herrlich w rundzie rewanżowej zaczął częściej korzystać z usług Roberta Gumnego. Boczny defensor nie miał łatwego początku, jednak z każdym meczem udowadnia swoją wartość, o czym świadczy chociażby premierowy gol w starciu z FC Koeln (2:3). Co ciekawe Polak najpierw otrzymał najwyższą notę za pracę na boisku, a później został wybrany do jedenastki 31. kolejki Bundesligi. W najbliższych spotkaniach zobaczymy, czy Markus Weinzierl również będzie stawiał na 22-latka, natomiast o pozycje Rafała Gikiewicza możemy być spokojni.

Augsburg ma na swoim koncie 33 punkty i zajmuje 13. pozycję w tabeli. Ekipa, w której występują Polacy nadal nie może być pewna utrzymania, ponieważ ma jedynie cztery oczka zapasu nad strefą spadkową.