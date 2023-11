fot. Imago / Laci Perenyi Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt jest w trakcie poszukiwania nowego trenera

Jednym z kandydatów jest Xabi Alonso

Na temat przyszłości Hiszpana wypowiedział się dyrektor Bayeru Leverkusen

Dyrektor Bayeru o Xabim Alonso

Xabi Alonso to jeden z tych trenerów, który zbiera ostatnio sporo pochlebnych komentarzy za swoją pracę. Bayer Leverkusen prowadzony przez Hiszpana jest aktualnie liderem Bundesligi. Nie może dziwić, że trener Aptekarzy jest na radarze czołowych europejskich klubów. Dyrektor klubu z Leverkusen wypowiedział się na ten temat.

– Nie ma żadnych rekompensat i nie są one potrzebne. Mamy bardzo dobre relacje z Xabim i on wie, że jesteśmy poważnym klubem. Przecież nie będziemy nikogo zmuszać do pozostania wbrew jego woli. Chcemy, żeby czuł się z nami szczęśliwy, chciał zostać i to jest nasze zadanie – powiedział Fernando Castro cytowany przez dziennikarza Bena Jacobsa na X (dawniej Twitter).

– Na papierze nie ma nic. Czasami jednak porozumienia ustne są również uważane za porozumienie. Wiemy, że jeśli będzie chciał odejść w przyszłości, możemy to przedyskutować. Mam nadzieję, że nie będziemy tego potrzebować, ponieważ on zostanie i będzie szczęśliwy w Leverkusen – dodał działacz Bayeru.