Robert Lewandowski i jego niepewna przyszłość w Bayernie Monachium to ostatnio najbardziej elektryzujący temat w niemieckich mediach. Opinią na temat sytuacji wokół reprezentanta Polski podzielił się trener Bawarczyków.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego

Sytuację dotyczącą Polaka skomentował trener Bayernu Monachium

Ostatnio nie brakuje głosów, że polski napastnik latem zasili szeregi FC Barcelony

Nagelsmann nie wyobraża sobie Bayernu bez Lewego

Robert Lewandowski ma umowę ważną z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Mimo tego, że kontrakt Polaka wygasa za nieco ponad rok, to zawodnik wciąż nie otrzymał propozycji nowej umowy. To sprawia, że pojawiają się w mediach różne plotki na temat przyszłości piłkarza.

– Zawsze ważne jest, aby klub był bezpieczny. Chciałbym, żebyśmy zawarli nową umowę z Robertem. Chcę przedłużenia kontraktu Lewandowskiego. To jest mój punkt widzenia – mówił Julian Nagelsmann cytowany na Twitterze przez dziennikarza Fabrizio Romano.

Wcześniej TVP Sport podało informacji, że polski napastnik dogadał się już z władzami FC Barcelony. Agent Lewandowskiego Pini Zahavi podobno także przekazał działaczom, że 33-latek w kolejnym sezonie chce występować w szeregach ekipy z Camp Nou.

Lewy trafił do Bayernu w 2014 roku na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 50 milionów euro. W tej kampanii kapitan reprezentacji Polski wystąpił łącznie w 43 spotkaniach, w których zdobył 48 bramek.

