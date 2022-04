PressFocus Na zdjęciu: Mecz Bayern - Mainz

Mainz – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Bawarczycy przed tygodniem zapewnili sobie kolejny mistrzowski tytuł, dzięki czemu w ostatnich meczach obecnego sezonu trener Julian Nagelsmann będzie mógł dać szansę gry dublerom. Kilku z nich powinno pojawić się w sobotnie popołudnie w Moguncji.

Mainz – Bayern, typy i przewidywania

Mainz jest już pewne utrzymania, nie ma również szans na wywalczenie prawa gry w europejskich pucharach. Z drugiej strony Bayern już przed tygodniem świętował zdobycie mistrzowskiego tytułu. Tym samym sobotnie spotkanie nie ma wielkiej stawki. Zdecydowanie lepszą formę w ostatnich tygodniach prezentowali jednak podopieczni Juliana Nagelsmanna, którzy po niepowodzeniach w europejskich pucharach, będą chcieli się pożegnać z obecnym sezonem w jak najlepszym stylu. W składzie Bayernu na ostatnie mecze można również spodziewać się zawodników, którzy do tej pory nie mogli liczyć na regularne występy. Dla nich to będzie świetna okazja do pokazania się kibicom oraz sztabowi szkoleniowemu z dobrej strony. Stawiamy w tym meczu na gości. Nasz typ: wygrana Bayernu

Mainz – Bayern, ostatnie wyniki

Do końca sezonu 2021/22 Bundesligi pozostały już tylko trzy kolejki. Bawarczycy przed tygodniem pewnie 3:1 powiększyli przewagę nad Borussią Dortmund, co pozwoliło im zapewnić sobie dziesiąty z rzędu mistrzowski tytuł. Obecnie drużyna Juliana Nagelsmanna ma 12 punktów przewagi nad swoim ostatnim rywalem, który plasuje się na drugiej lokacie.

Ubiegłotygodniowa wygrana z Borussią była dla Bayernu piątą ligową z rzędu. Wcześniej zespół z Monachium wygrywał kolejno z Unionem Berlin (4:0 u siebie), Freiburgiem (4:1 na wyjeździe), Augsburgiem (1:0 u siebie) i Arminią Bielefeld (3:0 na wyjeździe). W międzyczasie sprawił jednak ogromny zawód swoim kibicom, żegnając się z Ligą Mistrzów po dwumeczu z hiszpańskim Villarreal.

W sobotę rywalem Bayernu będzie plasujące się w środku ligowej tabeli – FSV Mainz, które na ligowe zwycięstwo czeka od 19 marca, kiedy wysoko 4:0 pokonało Arminię. W kolejnych meczach drużyna z Moguncji zapisała na swoje konto zaledwie dwa punkty, a przed tygodniem doznała klęski w wyjazdowym pojedynku z Wolfsburgiem (0:5).

Mainz – Bayern, historia

Bilans dotychczasowych pojedynków obu zespołów na boiskach Bundesligi jest bardzo korzystny dla Bayernu, który zwyciężał 23 razy. Mainz ma na swoim koncie tylko pięć wygranych, a pozostałe trzy pojedynki zakończyły się remisami.

W pierwszej konfrontacji w tym sezonie Bayern na Allianz Arena wygrał 2:1. Po pierwszej połowie zanosiło się jednak niespodziankę, bowiem to goście z Moguncji prowadzili 1:0 po trafieniu Onisiwo. Osiem minut po przerwie do wyrównania doprowadził jednak Kingsley Coman, a w 74. minucie zwycięskiego gola dla gospodarzy zdobył Jamal Musiala.

Mainz – Bayern, kursy bukmacherskie

Dla obu zespołów będzie to mecz o przysłowiową pietruszkę, ale zdecydowanie lepszą formę prezentowali w ostatnim czasie Bawarczycy. Oni są również uważani przez bukmacherów za faworytów tego spotkania. W STS kurs na wygraną Bayernu wynosi obecnie 1.55. Teraz u największego polskiego bukmachera można skorzystać z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł, który można odebrać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Mainz – Bayern, przewidywane składy

W zespole gospodarzy w sobotnim meczu zabraknie kontuzjowanych Lee Jea-Sunga, Paula Nebela i Jeremiaha St. Juste. Na murawie nie pojawi się także pauzujący za czerwoną kartkę Niklas Tauer.

Trener Julian Nagelsmann nie będzie miał natomiast do swojej dyspozycji trzech zawodników – Thomasa Muellera, Bouny Sarra i Corentina Tolisso. Szkoleniowiec mistrzów Niemiec zapowiedział również danie w ostatnich meczach sezonu szansy dublerom oraz młodym zawodnikom. W sobotę w wyjściowej jedenastce Bayernu przez niemieckie media awizowani są między innymi Tanguy Nianzou, Marcel Sabitzer i Eric-Maxim Choupo-Moting.

Mainz: Zentner – Bell, Jack, Niakhate – Widmer, Kohr, Aaron – Boetius, Stach – Onisiwo, Burkhardt

Bayern: Neuer – Pavard, Suele, Nianzou, Davies – Kimmich, Sabitzer – Gnabry, Choupo-Moting, Coman – Lewandowski

Mainz – Bayern, transmisja meczu

Jednego z ostatnich spotkań Bayernu w tym sezonie nie obejrzymy w polskiej telewizji. Prawami do transmisji meczów Bundesligi w Polsce dysponuje bowiem platforma streamingowa Viaplay. Aby odblokować sobie dostęp do transmisji należy wykupić subskrypcję.

Zupełnie darmową transmisję można jednak znaleźć na stronie bukmachera STS, który udostępnia je swoim klientom. Wystarczy spełnić dwa warunki. Zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny zakład.

