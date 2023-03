Zimą Bayern Monachium pozyskał Yanna Sommera, który zastępuje poważnie kontuzjowanego Manuela Neuera. Szwajcarski bramkarz mówi, dlaczego zdecydował się na przenosiny do ekipy mistrza Niemiec.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Yann Sommer

Yann Sommer trafił zimą do Bayernu Monachium

Bawarczycy zrealizowali swój plan po kontuzji Manuela Neuera

Szwajcar chce zdobywać trofea z mistrzem Niemiec

Bayern uwiódł Sommera

Po nieudanym dla reprezentacji Niemiec mundialu w Katarze, Manuel Neuer udał się na krótki urlop, w trakcie którego złamał nogę i wypisał się z gry do końca sezonu. Bayern Monachium wdrożył plan awaryjny i rozpoczął prace nad ściągnięciem jego następcy. Na liście życzeń znajdowało się wielu bramkarzy, lecz ostatecznie wybór padł na Yanna Sommera. Kluczowe było nastawienie samego Szwajcara, który nie obawiał się późniejszej rywalizacji z Neuerem.

Sommer opowiedział, dlaczego zdecydował się na dołączenie do mistrza Niemiec. Przyznał również, że gdyby nie ta oferta, najprawdopodobniej przedłużyłby kontrakt z Borussią Moenchengladbach.

– Na początku tylko czytałem o kontuzji Manuela i myślałem, że to dla niego bardzo zła wiadomość. Później mój agent poinformował mnie o kontakcie ze strony Bayernu. Kiedy usłyszałem o zainteresowaniu Bayernu Monachium, szybko zrozumiałem, że chciałbym to zrobić i zagrać dla nich. Kiedy wybierasz Bayern Monachium, tytuły są oczywiście celem nadrzędnym. Dla mnie, na tym etapie mojej kariery, to był dobry ruch – przekonuje Sommer.

