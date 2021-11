Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został najlepszym napastnikiem 2021 roku według France Football. Polak zabrał głos po otrzymaniu tej nagrody.

Robert Lewandowski otrzymał statuetkę podczas gali Złotej Piłki

Polak został najlepszym napastnikiem 2021 roku według France Football

Napastnik Bayernu przyznał, że dla niego ważniejsze są nagrody drużynowe

Lewandowski ze spokojem o gali Złotej Piłki

2021 rok jest kapitalny dla Roberta Lewandowskiego. Polak zdeklasował rywali w liczbie strzelonych goli. Formą imponował właściwie przez cały rok. Dzięki temu jest pretendentem do wygrania Złotej Piłki. Napastnik Bayernu Monachium wygrał zaś statuetkę dla najlepszego napastnika tego roku. Co powiedział reprezentant Polski w rozmowie dla TVP Sport?

– Przyjechałem się dobrze bawić, doceniać, że tu jestem i tez czerpać radość z tego. Przyjeżdżając wiedziałem po co przyjeżdżam. Nie ma więc żadnego zaskoczenia i nie będzie. To też dla nas jest trochę odskocznia, inne przeżycie. Być między takimi osobistościami to też jest fajna sprawa, bo tego czasu na spotkania nie ma na co dzień, a tu jest okazja żeby chwilę porozmawiać – powiedział Robert Lewandowski, który wrócił pamięcią do pobicia rekordu strzeleckiego Gerda Muellera w Bundeslidze.

– Był to ciężki gol, bardzo ciężki z racji całej historii, całego wydarzenia i całej tej sytuacji, która towarzyszyła nie tylko w dniu meczu, przy strzelaniu karnego, ale też nawet dwa tygodnie przed. Nie było to łatwe, bo widziałem przed jaką historią stanąłem. Z jednej strony nie zdawałem sobie z tego sprawy jak wielki jest to rekord. To na pewno ciążyło. Moje skupienie na strzeleniu tej bramki było dużo wyższe niż normalnie – przyznał reprezentant Polski. Tłumaczył on, że czuje się spełniony.

– Wiadomo, że plebiscyty są tylko dodatkiem. Ważniejsze są trofea, które zdobywasz z drużyną. Każdy wyróżnienie indywidualne wyróżnienie jest docenieniem. Czasami nie do końca zdaję sobie sprawę z tego dlaczego tak się dzieje, ale z drugiej strony doceniam to co zrobiłem. Zrobiłem po prostu wszystko. Tak do tego podchodzę. Strzeliłem tyle bramek, gdzie wcześniej tak naprawdę tylko dwie osoby mogły wejść na ten szczyt. To też pokazuje na jaki poziom doszedłem i jaki poziom prezentuję. To chyba dla mnie jest najważniejsza odpowiedź. Mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że zrobiłem wszystko co mogłem – zakończył Lewandowski.

Czytaj także: Złota Piłka: Lewandowski z wyróżnieniem w trakcie ceremonii France Football