Drugi raz z rzędu Robert Lewandowski otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza roku w Niemczech. Dziennikarze jednogłośnie zadecydowali, że to właśnie reprezentant Polski zasługuje na ten tytuł, co potwierdza oddana ilość głosów na napastnika Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski piłkarzem roku w Niemczech

Miniony sezon Bundesligi był dla Roberta Lewandowskiego wyjątkowy. Reprezentant Polski pobił legendarny rekord Gerda Muellera, kończąc ligowe zmagania z 41 golami na koncie. Ten wyczyn nie mógł pozostać niezauważony i wywołał spore poruszenie w piłkarskim świecie.

Coroczny plebiscyt “Kickera”, w którym niemieccy dziennikarze głosują na najlepszego piłkarza roku, po raz drugi z rzędu wygrał właśnie Robert Lewandowski. Snajper Bayernu Monachium zdeklasował konkurencję, otrzymując aż 356 głosów spośród 563.

Co ciekawe, za 32-latkiem uplasował się Thomas Mueller, który uzbierał jedynie 41 głosów. Natomiast na trzeciej lokacie wylądował Erling Haaland z 38 głosami.

⚠ NEWS ⚠



Robert Lewandowski drugi rok z rzędu został wybrany PIŁKARZEM ROKU w Niemczech! 🏆



Reprezentant Polski zebrał 356 z 563 ważnych głosów w wyborach przeprowadzonych przez @kicker!

BRAWO @lewy_official! 👏👏👏 pic.twitter.com/xFWsaQMrqA — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) July 25, 2021

Zaraz po ogłoszeniu wyników do wszystkiego odniósł się sam zainteresowany. Lewandowski nie krył swojego zadowolenia, dodając że taki wynik jest dla niego ogromnym powodem do dumy.

– Wiem, ile to znaczy i jaki jest to honor. Dla mnie to kolejny powód do dumy. Ciesze się, ponieważ rzadko zdarza się, aby ktokolwiek zdobywał ten tytuł dwa razy z rzędu – zaznaczył Robert Lewandowski.

