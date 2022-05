Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Konflikt na linii Robert Lewandowski – Bayern Monachium zaostrza się. Bawarczycy wciąż nie chcą wyrazić zgody na transfer Polaka, a pierwsza oferta FC Barcelony została przez nich odrzucona. Motywację zawodnika znakomicie rozumie były piłkarz mistrza Niemiec Franck Ribery. Zdaniem Francuza, Bayern powinien pozwolić Lewandowskiemu na odejście.

Robert Lewandowski nalega na transfer do FC Barcelony

Operację blokuje Bayern, który nie chce pozbywać się Polaka

Sytuację zawodnika rozumie Franck Ribery, który stoi po jego stronie

Ribery rozumie, że Lewy potrzebuje nowego impulsu

Wydaje się, że po słowach agenta Roberta Lewandowskiego, pozostanie Polaka w Bayernie na kolejny sezon to już jedynie pieśń przeszłości. Pini Zahavi w rozmowie z dziennikiem Bild stwierdził, że dla Polaka “Bayern jest już przeszłością”. Opowiedział on także o szczegółach negocjacji z klubem odnośnie przedłużenia kontraktu kapitana biało-czerwonych. Sprzeczne informacje płyną z obozu mistrza Niemiec. Dyrektor sportowy zarzuca Zahaviemu kłamstwo, co nie wpływa pozytywnie na obecną sytuację.

Głos w sprawie Lewandowskiego zabrał były zawodnik i legenda klubu – Franck Ribery. Francuz stwierdził, że całkowicie rozumie napastnika, który chciałby pod koniec kariery spróbować innego wyzwania i potrzebuje zmiany.

– Doskonale go rozumiem! Widocznie Robert doszedł do wniosku, że potrzebuje nowego wyzwania. I ja mu życzę, żeby to się spełniło. Z Bayernem wygrał wszystko, od ligi niemieckiej po Ligę Mistrzów. Jest w klubie od wielu lat. To całkowicie normalne, że uznał, iż czas na zmiany. Myślę, a w zasadzie wynika to z jego słów, że on już tego mocno potrzebuje. Proszę mnie dobrze zrozumieć: Bayern to wielki klub, jeden z największych na świecie, ale czasem człowiek po prostu chce i potrzebuje zmiany. Tak jest właśnie w przypadku Roberta – stwierdził w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl

– Rozumiem klub, bo znaleźć nowego Lewandowskiego będzie bardzo trudno. Powtarzam: mówimy o najlepszym napastniku świata w ostatnich latach. Nikt nie sprzedaje chętnie takiego piłkarza. Lewandowski chce tej zmiany, szuka nowej iskry, potrzebuje nowego “challenge”. Ta sytuacja nie jest łatwa. Oby znalazło się dobre rozwiązanie dla wszystkich. Jeżeli Robert odejdzie, to i tak nikt i nic nie wymaże tego, co zrobił dla Bayernu. Ale chciałbym też, aby odszedł stamtąd w dobrym stylu – dodał.

