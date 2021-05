Bayern Monachium od soboty jest pewny dziewiątego z rzędu mistrzowskiego tytułu, ale nie oznacza to, że końcówka obecnego sezonu nie będzie ciekawa. Wszystko z powodu Roberta Lewandowskiego i jego pogoni za rekordem Gerda Muellera. Reprezentantowi Polski brakuje dwóch trafień do jego pobicia i z pewnością będzie mógł liczyć na pomoc swojego zespołu.

Lewandowski w pogoni za rekordem

Bayern do sobotniego spotkania z Borussią Moenchengladbach przystępował będąc już pewnym zdobycia tytułu. We wcześniejszym spotkaniu RB Lipsk przegrał 2:3 na wyjeździe z Borussią Dortmund i definitywnie stracił szanse na dogonienie Bawarczyków w ligowej tabeli. Nie przeszkodziło to jednak Bayernowi w rozegraniu świetnego spotkania i rozgromieniu swojego rywala 6:0.

Trzy razy na listę strzelców w tym meczu wpisywał się Robert Lewandowski, dzięki czemu ma już na swoim koncie 39 trafień i jest na dobrej drodze do pobicia rekordu Gerda Muellera. Legendarny napastnik Bayernu w jednym sezonie zdobył 40 bramek i przez wiele lat rekord te wydawał się nie do pobicia. Teraz przed wielką szansą na to stoi właśnie Lewandowski. W ostatnich dwóch ligowych spotkaniach obecnego sezonu musi zdobyć tylko dwie bramki.

Występ godny mistrza

Szkoleniowiec Bayernu Hansi Flick, a także sam Robert Lewandowski nie kryli zadowolenia z postawy zespołu w sobotnim meczu z Borussią M’Gladbach. Trener bawarskiego zespołu po raz kolejny podkreślił, że polski napastnik może liczyć na wsparcie drużyny w walce o upragniony rekord.

– To był występ godny mistrza. Nasza drużyna pokazała bardzo wysoki poziom. Było widać, że wszyscy wspierają Roberta Lewandowskiego. Gerd Mueller był moim idolem w młodości. Tym, kim w czasach mojej młodości był Gerd Mueller, tym dziś jest Lewandowski. Jeśli pobije ten rekord, zasłuży na to z nawiązką – powiedział Flick.

– Było dla nas bardzo ważne, aby pokazać na boisku, że jesteśmy mistrzami Niemiec. To był klasowy występ, piekielnie dobry mecz. Od pierwszej minuty zagraliśmy naprawdę świetnie i strzeliliśmy sporo bramek – stwierdził Lewandowski na antenie Sky.

Świetne statystyki Lewandowskiego

Drużynę Bayernu w tym sezonie czekają jeszcze dwa spotkania. Za tydzień (15 maja) zmierzą się w wyjazdowym meczu z Freiburgiem, natomiast na zakończenie sezonu zmierzą się 22 maja u siebie z Augsburgiem.

Z Freiburgiem w trakcie swojej dotychczasowej kariery w Bundeslidze Lewandowski rozegrał 17 spotkań, zdobywając w nich 18 bramek. Do bramki trafiał przynajmniej raz w każdym z czterech ostatnich pojedynków. W meczach z Augsburgiem bilans strzelecki Polaka jest jeszcze bardziej imponujący – w 16 meczach na listę strzelców wpisywał się aż 20 razy. W ośmiu ostatnich spotkaniach zdobył 12 goli.

