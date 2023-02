Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Manuel Nuer

Dyrektor generalny Bayernu Monachium Oliver Kahn, dyrektor sportowy Hasan Salihamidzic i trener pierwszej drużyny Julian Nagelsmann potępili w ostatnich dniach głośny wywiad Manuela Neuera, w którym publicznie wyraził rozczarowanie decyzją klubu o zwolnieniu Toniego Tapalovicia. Media piszą o wielkim konflikcie w stolicy Bawarii.

Neuer udzielił głośnego wywiadu

Ważne postacie Bayernu Monachium nie są zadowolone ze słów bramkarza

Kapitan może ponieść spore konsekwencje

Trudny okres Neuera. Kontuzja i konflikt z władzami klubu

Tapalovic, były trener bramkarzy Bayernu Monachium, został zwolniony ze swoich obowiązków w klubie 23 stycznia, a Manuel Neuer powiedział w rozmowie The Athletic, że to zwolnienie uderzyło go „niezwykle mocno”. Prywatnie, obaj są przyjaciółmi. Ważne osobistości Bayernu Monachium odpowiedziały później na wybuchowy wywiad, ujawniając swoje niezadowolenie z komentarzy 36-latka.

Oliver Kahn, który podczas swojego 14-letniego pobytu w klubie rozegrał 632 mecze, odniósł się do czasu, gdy był bramkarzem reprezentacji Niemiec i utraty trenera Seppa Maiera w 2004 roku. Dyrektor generalny Bayernu podkreślił, że Bawarczycy zamierzają zdecydowanie wyjaśnić zaistniałą sytuację z Neuerem.

– Byłem wtedy również rozczarowany i byłem wściekły na federację. Jednak wspólne cele były dla mnie priorytetem. Były ważniejsze niż moje osobiste uczucia. Dlatego zdecydowałem wtedy, że nie będę się wypowiadał publicznie. Manuel zrobił teraz coś przeciwnego. Jego komentarze nie oddają jego roli jako kapitana ani wartości Bayernu – przyznał zdecydowanie Kahn.

Salihamidzić również nie był zadowolony z wypowiedzi reprezentanta Niemiec. Były reprezentant Bośni, który grał w klubie przez dziewięć lat, zanim został mianowany dyrektorem sportowym w 2017 roku, oskarżył Neuera o „przedkładanie osobistych interesów ponad interesy klubu”.

Nagelsmann, który dołączył do klubu w 2021 roku, miał ciężki początek roku, a jego drużyna wygrała tylko jeden z czterech meczów ligowych od początku 2023 roku. Trener Bayernu nie rozmawiał z kapitanem swojego klubu, ale przyznał, że nie udzieliłby wywiadu.

– Z perspektywy Manuela nie udzieliłbym wywiadu, zwłaszcza gdy mówi w tym samym wywiadzie, że klub jest priorytetem. To nie pomaga uspokoić sytuacji – powiedział Nagelsmann.

Neuer, który jest kontuzjowany i resztę sezonu spędzi na leczeniu urazu po złamaniu nogi podczas wyjazdu na narty, ujawnił, że nie został poinformowany o zwolnieniu Tapolovicia i czuł się, jakby „wyrywano mu serce”. – W ogóle tego nie rozumiałem. Naprawdę mnie to powaliło. Nie pracował dla mnie przez jedenaście i pół roku, ale dla całej grupy bramkarzy, dla sztabu szkoleniowego i dla klubu.

– Zawsze potrafiliśmy oddzielić pracę od życia prywatnego. Rozumiem, że może to zabrzmieć, jakbym nie był obiektywny lub niewiarygodny, ale naprawdę widzę różnicę. Dla mnie to był cios, kiedy już leżałem na ziemi. Czułem się, jakby wyrywano mi serce. To była najbardziej brutalna rzecz, jakiej doświadczyłem w mojej karierze – mówił Neuer.

Niemieckie media od czasu wywiadu piszą o wielkim konflikcie w Bayernie Monachium. Mówi się, że relacje Manuela Nueura i Juliana Nagelsmanna uległy ochłodzeniu. Również władze klubu są rozczarowane zachowaniem bramkarza, co podkreślili w wywiadach Kahn oraz Salihamidzić. Wobec bramkarza mogą zostać wyciągnięte przeróżne konsekwencje. Według niektórych źródeł reprezentant Niemiec może w Monachium stracić opaskę kapitana. Inni wysnuwają nawet wnioski, że mógł przekreślić swoją karierę w bawarskim klubie.

Zobacz również: Real mocno osłabiony w Klubowych Mistrzostwach Świata