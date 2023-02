Pressfocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt postara się wygrać Klubowe Mistrzostwa Świata. Mistrz Hiszpanii w Maroku musi jednak radzić sobie bez swoich liderów.

Real Madryt ma przed sobą Klubowe Mistrzostwa Świata

Mistrz Hiszpanii ogłosił kadrę na tę rozgrywki

Drużynie Carlo Ancelottiego nie pomoże sześciu kontuzjowanych zawodników

Klubowe Mistrzostwa Świata: Real ogłosił kadrę

Real Madryt w sezonie 2022/2023, może pochwalić się jednym pucharem na koncie. Jest nim trofeum za wygranie Superpucharu Europy na początku bieżących rozgrywek. Jakiś czas temu Królewscy zmarnowali okazję do odkurzenie klubowej gabloty. Koło nosa Realowi przeszedł bowiem Superpuchar Hiszpanii.

8 lutego Real Madryt rozpocznie batalię o Klubowe Mistrzostwo Świata. Królewscy startują w tych rozgrywkach, ponieważ są triumfatorem Ligi Mistrzów. Drużyna Carlo Ancelottiego to oczywisty faworyt do sięgnięcia po złote medale. W półfinale czeka na nich Al-Ahly. W potencjalnym finale może dojść do starcia z Flamengo. Wiadomo, że drużynie nie pomoże sześciu kontuzjowanych zawodników. Urazy leczą głównie defensorzy. W Maroku nie wystąpią: liderzy formacji obronnej, czyli Courtois i Militao. Problemy zdrowotne mają też: Mendy, Vazquez, Hazard, a także Karim Benzema.

Bramkarze: Łunin, Lopez i Canizares

Obrońcy: Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Marvel

Pomocnicy: Kroos, Modrić, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos, Martín, Arribas

Napastnicy: Asensio, Vinícius, Rodrygo, Mariano

