Borussia Moenchengladbach rozważa zwolnienie Adiego Huettera, jeśli sytuacja drużyny nie poprawi się w najbliższych kolejkach. Źrebaki mogą wówczas zatrudnić Niko Kovaca, który na początku stycznia został zwolniony przez AS Monaco.

Niko Kovac może objąć stery w Borussii Moenchengladbach

Klub nie jest zadowolony z Adiego Huettera, przez którego Źrebaki są niedaleko strefy spadkowej

Chorwat pracował w Bundeslidze w latach 2016-2019 jako trener Eintrachtu Frankfurt i Bayernu Monachium

Kovac może wrócić do Bundesligi po ponad dwuletniej przerwie

Niemiecki Sport przekonuje, że niebawem może dojść do powrotu Niko Kovaca do Bundesligi. Borussia Moenchengladbach nie jest bowiem zadowolona z pracy Adiego Huettera. Źrebaki pod wodzą nowego trenera na półmetku rozgrywek są o krok od strefy spadkowej. Dokładnie mają przewagę trzech punktów nad szesnastym w tabeli Augsburgiem. Ponadto relacje z nowym szefem nie przekonały graczy pokroju Matthiasa Gintera i Denisa Zakarii do pozostania; obaj opuszczą drużynę po sezonie.

Dlatego też zarząd Borussii poszukuje na rynku innych opcji. Jedną z nich jest Niko Kovac. Chorwat jest dostępny, bo 1 stycznia zwolniono go z AS Monaco. Wcześniej Chorwat z sukcesami pracował w Bundeslidze w latach 2016-2019. Z Eintrachtem Frankfurt zdołał sięgnąć po Puchar Niemiec w 2018 roku. W kolejnym sezonie powtórzył ten sukces, już prowadząc Bayern Monachium. Do tego wywalczył z Bawarczykami mistrzostwo Bundesligi. Mimo tego w listopadzie 2019 roku podziękowano Kovacowi za współpracę.

Łącznie 50-latek poprowadził swoje zespoły w 121 spotkaniach niemieckiej ekstraklasy. Wygrał 58 z nich i wywalczył łącznie 199 punktów.

