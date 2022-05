fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium, wiążąc swoją przyszłość z klubem z Allianz Arena do końca czerwca 2024 roku. Reprezentant Niemiec ujawnił, co skłoniło go do przedłużenia umowy z przedstawicielem Bundesligi.

Bayern Monachium podjął decyzję o zatrzymaniu Manuela Neuera ww klubie na dłużej

Doświadczony zawodnik związał swoją przyszłość z Bawarczykami do 2024 roku

36-letni golkiper opowiedział, dlaczego zdecydował się na podpisanie kolejnego porozumienia

Neuer w Bayernie do 2024 roku

Manuel Neuer miał do niedawna kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. W poniedziałek 23 maja światło dzienne ujrzała natomiast wiadomość, że 36-latek przedłużył o kolejne 12 miesięcy umowę z gigantem ligi niemieckiej.

– Jeśli wiem, że jestem w formie i mogę grać, możemy znowu porozmawiać. Dlatego nie chciałem przedłużać umowy na dłużej niż do 2024 roku – mówił Neuer cytowany przez Bild.

– Rozmowy były luźne i łatwe. Chciałem przedłużyć kontrakt o rok. Hasan Salihamidzic i ja ustaliliśmy, że spotkamy się i podejmiemy decyzję. Nie chcę grać, jeśli będę się źle czuł – kontynuował Niemiec.

Neuer trafił do Bayernu w 2011 roku. Tymczasem od 2017 roku zawodnikiem jest kapitanem ekipy z Monachium. W trakcie kampanii 2021/2022 bramkarz wystąpił łącznie w 37 spotkaniach, w których stracił 34 gole. 14 razy zachował natomiast czyste konto.

Neuer jako zawodnik Bayernu wygrał między innymi 10 razy mistrzostwo Niemiec i dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów.

