Neuer nie wziął udziału w treningu Bayernu. Ominie hit?

Jak donosi Kicker, Manuel Neuer nie wziął udziału we wtorkowym treningu Bayernu Monachium. Kapitan Die Roten nie jest jednak kontuzjowany. Klub dozuje jednak obciążenia weterana, mając na uwadze jego niedawne zakażenie koronawirusem. Już w sobotę rekordowi mistrzowie Niemiec zmierzą się z RB Lipsk.

Manuel Neuer we wtorek trenował indywidualnie

35-latek dopiero co wyleczył się z koronawirusa, przez co klub nie przywrócił go od razu do pełnych obrotów

Jego występ w starciu z RB Lipsk nie jest pewny, ale prawdopodobny

Neuer trenował indywidualnie, wróci na hit przeciwko Bykom?

Kicker donosi, że Manuel Neuer nie wziął udziału we wtorkowym treningu Bayernu Monachium. Dziennikarze od razu jednak uspokoili kibiców – kapitan Die Roten nie odniósł kontuzji. Faktem jest jednak, że weteran w bramce rekordowych mistrzów Niemiec jest świeżo po wyleczeniu się z koronawirusa. Klub nie zamierza zatem od razu rzucać go na głęboką wodę. Dlatego też 35-latek trenował indywidualnie.

Neuer opuścił w tym sezonie jeden mecz Bundesligi – w starciu z Borussią Moenchengladbach (1:2) zastąpił go Sven Ulreich. Wiele wskazuje jednak na to, że liczba ominiętych spotkań w wykonaniu golkipera nie wzrośnie. Hitowe spotkanie Bayernu z RB Lipsk zaplanowane jest na sobotę, według Kickera do tej pory 35-latek powinien wrócić do pełnej sprawności. Na wspomnianym treningu zastąpił go zawodnik drużyny U-19, Johannes Schenk.

Neuer rozegrał w bieżącej kampanii 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jedenastokrotnie zachowywał czyste konto.

