PressFocus Na zdjęciu: Niklas Suele

Niklas Suele po zakończeniu sezonu odejdzie z Bayernu Monachium, a jego przedstawiciele rozpoczęli już prace nad znalezieniem mu odpowiedniego klubu. Według niemieckich mediów pod uwagę brany jest między innymi transfer do Borussii Dortmund, która ma być poważnie zainteresowania sprowadzeniem reprezentanta Niemiec.

Umowa Niklasa Suele z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2022 roku

Reprezentant Niemiec zakomunikował już władzom bawarskiego klubu, że nie przedłuży kontraktu

26-letni obrońcą interesują się kluby z Anglii, Hiszpanii i Niemiec

Suele zamieni Bayern na Borussię?

Dla 26-letniego środkowego obrońcy to ostatni sezon w barwach Bayernu. Suele nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającego z końcem czerwca kontraktu i w lipcu będzie mógł dołączyć do innego zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Dotychczas najczęściej mówiło się o jego przenosinach do Premier League, ale według Sport1 niewykluczone jest jego pozostanie w Niemczech, ponieważ ma o niego zabiegać Borussia Dortmund.

– Jest to opcja możliwa do zrealizowania. Oczywiście BVB musi interesować się reprezentantem Niemiec kalibru Suele, jeżeli ten jest dostępny na rynku. Ryzyko jest do zaakceptowania, tym bardziej, że oprócz rozsądnej pensji, nie trzeba byłoby wykładać innych pieniędzy – powiedział dziennikarz Sport1 Patrick Berger.

Według informacji Sport1, doszło już do pierwszych rozmów między przedstawicielami klubu z Dortmundu a zawodnikiem. Do ewentualnego porozumienia jest jeszcze daleka droga, a sam piłkarz do tej pory raczej optował za wyjazdem za granicę.

– Sam Niklas wielokrotnie powtarzał, że po okresie spędzonym w Bayernie chciałby nauczyć się nowej ligi, nowego języka i nowej kultury. Temat Anglii jest obecny, FC Barcelona również jest bardzo mocno zainteresowana. Jest wiele ciekawych opcji, a BVB jest na pewno jedną z nich – dodał dziennikarz Sport1 Kerry Hau.

Suele dołączył do Bayernu w 2017 roku za 20 milionów euro z Hoffenheim. Od tamtej pory rozegrał dla zespołu z Monachium 158 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając sześć bramek.

