PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Złe wiadomości dla kibiców Bayernu Monachium na konferencji prasowej przekazał Julian Nagelsmann – w kadrze meczowej na jutrzejsze spotkanie z Borussią Dortmund nie znajdzie się Thomas Muller.

W sobotę na Signal Iduna Park odbędzie się “Der Klassiker”

Borussia Dortmund podejmie Bayern Monachium

Nagelsmann znów nie będzie mógł liczyć na Mullera

Muller wypada z meczu przeciwko BVB

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa Juliana Nagelsmanna przed meczem nazywanym “Der Klassiker”. Spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Bayernem Monachium już w sobotę 8 października o godzinie 18:30. Niemiecki trener przekazał jednak złą wiadomość, bowiem Thomas Muller wciąż nie jest dostępny. 33-letni pomocnik podobnie jak Joshua Kimmich ostatnio pauzował z powodu zakażenia koronawirusem.

– Obaj otrzymali negatywne wyniki, lecz Thomas wciąż ma jeszcze jakieś objawy przeziębienia, więc go nie będzie. Jeśli chodzi o Joshuę, to poczekamy na trening i wówczas zobaczymy, czy jego wyjazd ma sens – przyznał szkoleniowiec mistrza Niemiec. Thomas Muller na pewno nie znajdzie się zatem w kadrze meczowej na to spotkanie.

🗣️ @J__Nagelsmann über #Kimmich und @esmuellert_: "Sie sind beide freigetestet. Thomas hat noch ein bisschen Erkältungssymptome, deshalb wird er nicht dabei sein. Bei Joshua warten wir das Training ab und entscheiden dann, ob er mitfährt und was Sinn macht." #BVBFCB pic.twitter.com/Wi19aNE5p7 — FC Bayern München (@FCBayern) October 7, 2022

Bayern Monachium przy szerokim składzie może jednak nie odczuć braku Mullera czy Kimmicha – ostatnio bawarski gigant bez dwóch swoich gwiazd łatwo poradził sobie z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów (5:0). Choć rywal będzie dużo lepszy, to w Monachium są godni zastępcy.

Sensacyjnym liderem Bundesligi obecnie jest Union Berlin, drugie miejsce zajmuje Freiburg, a dopiero trzecie Bayern Monachium. Najbliższy rywal zespołu z Bawarii – Borussia Dortmund – plasuje się na czwartej lokacie.

