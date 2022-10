PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

W ostatnim czasie coraz więcej pisze się o powrocie Lionela Messiego latem przyszłego roku do Barcelony. Hiszpańskie media informują o trzech warunkach, jakie muszą być spełnione, by Argentyńczyk wrócił do Katalonii.

Media wciąż piszą o możliwym powrocie Messiego do Barcelony

Hiszpańscy dziennikarze piszą o trzech warunkach, jakie muszą zostać spełnione, by gracz wrócił na Camp Nou

Wszystko zależeć będzie od woli Messiego

Wszystko zależy od decyzji Leo Messiego

Kontrakt Leo Messiego z Paris Saint-Germain wygasa latem przyszłego roku, dlatego jego przyszłość staje się coraz gorętszym tematem w światowych mediach. Pewnym jest, że paryżanie chcą zatrzymać Argentyńczyka w swoich szeregach, jednak również FC Barcelona poważnie myśli o sprowadzeniu napastnika z powrotem do Katalonii. Według mediów władze klubu już rozpoczęły “wielką operację” zaczynając od poprawy relacji z zawodnikiem.

Hiszpańskie media piszą też o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, by Leo Messi wrócił na Camp Nou. Po pierwsze i najważniejsze sam zawodnik musi wykazać taką chęć. Chociaż zawodnik nigdy nie przyznał o tym oficjalnie, to według nieoficjalnych informacji płynących również od otoczenia gwiazdy PSG, jest otwarty na taką możliwość.

Po drugie, klub musiałby również znaleźć sposób, aby zapewnić, by kapitan Argentyny wpasował się w budżet płacowy bez naruszania zasad finansowych La Liga. Ale przy potencjalnym odejściu Sergio Busquetsa i Gerarda Pique, powinno znaleźć się miejsce na pensje dla Leo Messiego.

Po trzecie, ale nie mniej istotne, Xavi będzie musiał mieć plan na wykorzystanie Argentyńczyka w swoim zespole. Z pewnością trener Barcelony z otwartymi ramionami powitałby swojego byłego kolegę z zespołu, jednak wpasowanie go do drużyny może być już nieco bardziej problematyczne. Pierwszy sezon w PSG pokazał też, że Argentyńczyk potrzebuje nieco czasu na aklimatyzację, jednak powrót do Katalonii mógłby być znacznie łatwiejszy.

Poza tym, FC Barcelona będzie musiała też wygrać walkę z PSG o podpis Messiego. W tym aspekcie decydujący będzie punkt pierwszy i wola reprezentanta Argentyny. Tak czy inaczej, jak podkreśla wielu dziennikarzy, pierwsze ewentualne decyzje zapadną najwcześniej po mundialu w Katarze.

