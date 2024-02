Bayern Monachium niebawem rozstanie się z Thomasem Tuchelem. Trwają poszukiwania nowego trenera, a gotowość do powrotu zgłasza Julian Nagelsmann.

fot. Imago/Team 2 Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bayern Monachium latem rozstanie się z Thomasem Tuchelem

Bawarczycy poszukują nowego trenera, który poprowadzi zespół w przyszłym sezonie

Powrotu do klubu nie wyklucza Julian Nagelsmann

Nagelsmann chce wrócić do Bayernu. To byłoby zaskakujące

Bayern Monachium szuka nowego trenera, co nie jest tajemnicą. Niedawno klub poinformował, że wraz z końcem sezonu dojdzie do rozstania z Thomasem Tuchelem. To skutek mizernych wyników, a także narastającego napięcia w szatni. Szkoleniowiec nie stanął na wysokości zadania, dlatego niebawem zakończy swoją pracę na Allianz Arena.

Faworytem do zastąpienia Tuchela jest Xabi Alonso, rozchwytywany przez najlepsze kluby w Europie. Robi on kapitalną robotę w Bayerze Leverkusen, zmierzającym po mistrzostwo Niemiec. Hiszpan stał się celem Liverpoolu, który również ma w bliskiej perspektywie zmianę na ławce trenerskiej. Między tymi dwoma ekipami rozegra się walka o byłego piłkarza. Niewykluczone, że zdecyduje się on także na kontynuowanie swojego projektu w Bayerze.

Jeśli Bayern nie zdoła sprowadzić Alonso, ruszy po kogoś innego. Media łączą Bawarczyków z Hansim Flickiem, poszukującym pracy po zwolnieniu z reprezentacji Niemiec. Okazuje się, że na powrót do Monachium liczy także Julian Nagelsmann, niespodziewanie zwolniony w minionym sezonie. Władze Bayernu podjęły kontrowersyjną decyzję, zastępując go Tuchelem. Po czasie wiadomo, że było to kompletnie nietrafione, gdyż klub nic na tym nie osiągnął.

Aktualnie Nagelsmann prowadzi reprezentację Niemiec, z którą przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Nie ukrywa przy tym, że znacznie bardziej woli pracować w piłce klubowej, do której niebawem zamierza wrócić. Twierdzi, że ma niedokończone sprawy w Bayernie, a ponowną pracą w tym miejscu mógłby się odbudować.

Zobacz również: Juergen Klopp zdobył kolejne trofeum dla Liverpoolu. Imponujący dorobek Niemca