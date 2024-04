dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Naby Keita

Naby Keita nie zagra w spotkaniu z Bayerem Leverkusen

Pomocnik nie był desygnowany do gry w wyjściowym składzie, przez co wściekł się na decyzję trenera

29-latek nie wsiadł do autobusu wraz z drużyną i postanowił wrócić do domu

Naby Keita opuści mecz z Bayerem Leverkusen

Już wkrótce rozpocznie się spotkanie Bayeru Leverkusen z Werderem Brema. Zwycięstwo drużyny Xabiego Alonso zapewni im pierwsze w historii mistrzostwo Niemiec. Tymczasem jednak w drużynie gości doszło do sporej afery, bowiem jeden z zawodników nie pojechał z drużyną na mecz.

Fritz zu Keita: „Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren. Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen.“#Werder pic.twitter.com/JOSsyPQF4C — SV Werder Bremen (@werderbremen) April 14, 2024

Clemens Fritz, kierownik Werderu Brema, przekazał, że drużyna będzie musiała sobie radzić bez Naby’ego Keity. Reprezentant Gwinei nie był desygnowany do gry w podstawowym składzie, co wywołało u niego wściekłość. 29-latek postanowił nie wsiadać do klubowego autobusu i wrócił do domu.

Naby Keita w letnim okienku transferowym dołączył do Werderu Brema. Z przyjściem Gwinejczyka klub wiązał ogromne nadzieje. Jednak sprowadzenie 29-latka okazało się kompletną klapą. Zawodnik wystąpił w zaledwie pięciu meczach.

