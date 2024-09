Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Thomas Muller

Musiala porównany do Thomasa Mullera, prezydent Bayernu chce zatrzymać gwiazdę

Bayern Monachium w najbliższym czasie będzie próbował namówić jedną z gwiazd, aby pozostała w klubie przez następne kilka lat. W czerwcu 2026 roku dobiega końca kontrakt Jamala Musiali, a klub z Bawarii wciąż nie przedłużył jego umowy. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia przed następnym letnim oknem transferowym, niewykluczone, że wielka nadzieja niemieckiego futbolu opuści drużynę.

Już jakiś czas temu Musiala trafił na radar topowych drużyn w Europie. Reprezentant Niemiec był łączony z transferem do takich klubów jak Real Madryt, FC Barcelona czy Manchester City. Zatem jeśli Bayern poważnie myśli o zatrzymaniu gwiazdy musi jak najszybciej rozpocząć rozmowy kontraktowe z przedstawicielami 21-letniego pomocnika. Głos w tej sprawie zabrał Herbert Hainer, czyli prezydent klubu, który podkreślił, że zarząd zrobi wszystko, co może, aby zatrzymać utalentowanego zawodnika.

– Moim zdaniem mógłby zostać drugim Thomasem Mullerem i grać tutaj przez następne 20 lat. Mam wielką nadzieję i jestem pełen optymizmu, że będziemy go oglądać w Bayernie przez długi czas – powiedział Herbert Hainer, prezydent Bayernu Monachium.

– Doceniam Jamala, gdy widzę, jak bardzo się rozwinął przez ostatnie kilka lat. Wielu mówi, że pewnego dnia będzie najlepszym piłkarzem na świecie – dodał Hainer, cytowany przez portal bulinews.com.

– Myślę, że docenia to, co ma w Bayernie. Podkreśla to raz za razem. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać go w Bayernie – podkreślił prezydent Bayernu Monachium.

Musiala w bieżącym sezonie wystąpił jak dotąd w 3 meczach, w których zdobył jedną bramkę. Koszulkę Bayernu Monachium zakłada od 2019 roku, gdy zamienił akademię Chelsea na juniorską drużynę Die Roten.