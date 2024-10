Jamal Musiala to jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Niemiec jest na liście życzeń gigantów, ale według "Goal.com" w Bayernie Monachium są przekonani, że 21-latek podpisze z klubem nowy kontrakt.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Jamal Musiala odejdzie z Bayernu Monachium?

Jamal Musiala to jeden z najbardziej utalentowanych graczy, którzy obecnie występują na najwyższym poziomie ligowym w Europie. Raptem 21-letni reprezentant Niemiec pomimo bardzo młodego wieku ma na swoim koncie już ogromne doświadczanie. Wystarczy powiedzieć, że do tej pory rozegrał już na Bayernu Monachium ponad 170 spotkań, w których zdobył 46 goli i zanotował 34 asysty. To liczby fantastyczne, szczególnie jak na środkowego pomocnika.

Nie może więc dziwić, że jego nazwisko wymieniane jest w kontekście największych trafaków do jeszcze większych klubów. Usługami Niemca był lub jest zainteresowany właściwie każdy klub w Europie. On sam przez ostatnie tygodnie i miesiące dawał znać, że chciałby spróbować czegoś nowego i latem 2025 roku odejść z Bayernu Monachium. Jego umowa z Die Roten wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Teraz okazuje się jednak, że Jamal Musiala być może przedłuży swój kontrakt z monachijczykami o kolejne lata. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez ceniony serwis “Goal.com”. Według dziennikarzy w Bayernie panuje przekonanie, że Musiala podpisze z klubem długoterminową umowę.

36-krotny reprezentant Niemiec wyceniany jest na 130 milionów euro przez serwis “Transfermarkt”.

