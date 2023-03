fot. PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Joao Cancelo strzelił bramkę oraz zaliczył asystę w meczu z Augsburgiem

Sadio Mane ma nadzieję, że Bayern wykupi Portugalczyka

Aktualnie przebywa on w Monachium na zasadach wypożyczenia do końca sezonu

Mane chce współpracować z Cancelo

W ostatni dzień zimowego okienka transferowego Joao Cancelo zamienił Premier League na Bundesligę. Portugalczyk stracił miejsce w składzie Manchesteru City i trafił na wypożyczenie do Bayernu Monachium. Po bardzo obiecującym początku boczny obrońca zasiadł na ławce rezerwowych, na co nie zareagował najlepiej.

Niemieckie media zastanawiały się, czy charakter zawodnika nie utrudni jego pobytu w Monachium. W sobotnim meczu z Augsburgiem wystąpił od pierwszej minuty i pomógł drużynie w zwycięstwie – zdobył bramkę, a ponadto zaliczył asystę.

Sadio Mane jest pod wrażeniem umiejętności Cancelo. Po zakończonym spotkaniu przyznał, że chciałby współpracować z nim również w przyszłym sezonie. Bayern ma możliwość definitywnego wykupu Portugalczyka za 70 milionów euro.

– Co za zawodnik! Dzisiaj znów zobaczyliśmy, że Joao jest jednym z najlepszych na świecie. Świetny, naprawdę, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że może grać z nami. Chciałbym zobaczyć go w zespole również w przyszłym sezonie. Właśnie takich zawodników potrzebujemy.

– Ogólnie mamy bardzo silną ławkę, to jest to, co wyróżnia tak wielki klub jak Bayern. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy tak silnych zawodników i możemy na nich liczyć – mówi skrzydłowy.

