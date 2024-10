Manchester United rozważa zwolnienie Erika ten Haga. Czerwone Diabły mogą sięgnąć po zaskakujące nazwisko, twierdzi Alan Nixon. Ten trener do tej pory nie pojawiał się w pogłoskach dotyczących klubu z Old Trafford.

Victor Sousa / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United zatrudni byłego trenera BVB?

Erik ten Hag nie jest i nie może być pewny swojej przyszłości. Manchester United pod wodzą holenderskiego szkoleniowca nie zanotował wyraźnych postępów i rozczarowuje, nie tylko w Premier League. Były opiekun Ajaxu może zostać zmieniony jeszcze w tym roku. Jeżeli klub z Old Trafford chce zatrudnić nowego trenera w trakcie trwającego sezonu, musi rozmawiać z trenerami, którzy aktualnie pozostają bez pracy.

W gronie kandydatów na to stanowisko wymienia się między innymi Thomasa Tuchela, który ma cieszyć się największym zaufaniem. Jednak Niemiec ma otrzymać ofertę z reprezentacji Anglii. Alternatywą dla byłego trenera Chelsea czy Bayernu jest postać, która do tej pory nie pojawiała się w medialnych doniesieniach dotyczących United.

Alan Nixon twierdzi, że Edin Terzic ma wielu zwolenników na Old Trafford. 41-latek w poprzednim sezonie doprowadził Borussię Dortmund do finału Ligi Mistrzów, a po zakończeniu rozgrywek odszedł z Signal Iduna Park. Od tej pory niemiecki szkoleniowiec nie znalazł zatrudnienia. Jednak czy Manchester faktycznie chce ograniczać się tylko do trenerów, którzy aktualnie nie mają pracy?