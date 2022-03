fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Borussi Dortmund

Borussia Dortmund wywalczyła cenne trzy punkty w środowy wieczór w rywalizacji 25. kolejki Bundesligi przeciwko Mainz. Ekipa Marco Rose wygrała 1:0, a gola na wagę wygranej BVB strzelił w końcówce Axel Wisel.

Borussia Dortmund nie zachwyciła w środowym spotkaniu

Piłkarze Marco Rose nzagrali przeciwko Mainz bez polotu i finezji

Dortmundczycy sa jednak wciąż niepokonania w lidze w 2022 roku

Bayern z coraz większą presją

Borussia Dortmund przystępowała do potyczki z ekipą ze środka ligowej tabeli, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch remisach z rzędu. Mainz chciało się natomiast zrehabilitować za porażkę z Unionem Berlin (1:3).

Pierwsza połowa zdecydowanie nie była ciekawym widowiskiem. Nie tylko zabrakło w niej goli, ale ogólnie ofensywnych akcji, które mogły poderwać kibiców z miejsc. Mainz i Borussia skupiły się na bezpiecznej grze, która skutkowała tym, że do przerwy miał miejsce bezbramkowy remis.

Po zmianie stron przynajmniej pierwsze fragmenty drugiej odsłony były obiecujące. Okazję do zdobycia bramki miał w 52 minucie Anton Stach, ale ostatecznie jego próba była nieznacznie niecelna. Dortmundczycy odpowiedzieli natomiast w 74. minucie, gdy Thorgan Hazard oddał strzał z rzutu wolnego, ale też nie trafił piłką w światło bramki.

Na gola przyszło czekać do 87 minuty. W roli głównej wystąpił Axel Witsel. Belg po zagraniu z rzutu wolnego z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki. Do końca meczu wynik już się nie zmienił i Borussia wygrała 1:0. W samej końcówce zrobiło się gorąco na murawie, bo piłkarze obu ekip skoczyli sobie do gardeł. Niemniej obyło się bez ofiar.