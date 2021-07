Obrońca Bayernu przeszedł operację. Pierwszy problem Nagelsmanna

Bez Lucasa Hernandeza przygotowania do nowego sezonu rozpocznie Bayern Monachium. Francuski obrońca musiał bowiem przejść operację kontuzjowanego kolana i w najbliższym czasie nie będzie do dyspozycji nowego trenera bawarskiego zespołu Juliana Nagelsmanna.

25-letni Hernandez urazu nabawił się podczas Euro 2020, podczas meczu fazy grupowej, w którym reprezentacja Francji zremisowała 2:2 z Portugalią. Zawodnik przebywał na murawie tylko w trakcie pierwszej połowy. Uraz nie pozwolił mu również na występ w spotkaniu 1/8 finału ze Szwajcarią, po którym Trójkolorowi pożegnali się z turniejem.

W niedzielę Bayern Monachium w oficjalnym komunikacie poinformował, że Hernandez doznał uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej i musiał przejść operację. Teraz czeka go rehabilitacja, która eliminuje go z przygotowań do nowego sezonu. Do treningów będzie mógł wrócić dopiero za kilka tygodni.

– Życzymy Lucasowi szybkiego powrotu do zdrowia. Nasi lekarze są bardzo zadowoleni z przebiegu operacji. Już za kilka tygodni będzie znów w pełni do naszej dyspozycji – powiedział dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.

Bayern pod wodzą nowego trenera Juliana Nagelsmanna przygotowania do sezonu 2021/22 rozpocznie w nadchodzącym tygodniu. Pierwsze ligowe spotkanie mistrzów Niemiec czeka 13 sierpnia. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Borussią M’Gladbach.

Lucas Hernandez zawodnikiem Bayernu jest od lipca 2019 roku, kiedy trafił do Monachium za 80 milionów euro z Atletico Madryt. Od tamtej pory rozegrał jednak tylko 47 spotkań na boiskach Bundesligi.

