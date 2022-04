Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski (z prawej)

Robert Lewandowski zdobył bramkę w meczu Mainz – Bayern. Dzięki temu Polak pobił rekord związany z liczbą goli na wyjeździe w jednym sezonie.

18 bramek w meczach wyjazdowych w tym sezonie zdobył już Robert Lewandowski

Polak tym samym ma najwięcej goli wyjazdowych w jednym sezonie Bundesligi

Miano rekordzisty w tej klasyfikacji miało wcześniej dwóch napastników

Lewandowski się nie zatrzymuje

Tydzień temu stało się coś, czego należało się spodziewać od dłuższego czasu. Bayern pokonał Borussię Dortmund. Dzięki temu miał tak dużą przewagę punktową, że BVB straciła szansę na wyprzedzenie monachijczyków, którzy świętowali dziesiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec.

Bayern w tym sezonie nie gra już o nic. Mimo tego Robert Lewandowski nie mógł przepuścić okazji na strzelenie gola. Jego zespół miał spore trudności przeciwko Mainz. Drużyna ta sensacyjnie wygrywała bowiem 2:0. Na ratunek mistrzowi Niemiec przyszedł Lewandowski.

W 33. minucie Eric Maxim Choupo-Moting zagrał do Lewandowskiego, który w polu karnym ustawiony był tyłem do bramki przeciwnika. Polak umiejętnie obrócił się z piłką i lewą nogą uderzył precyzyjnie w prawy dolny róg bramki. Dla Bayernu było to trafienie kontaktowe.

Lewandowski w meczu z Mainz pobił kolejny rekord strzelecki w Bundeslidze. Dzięki trafieniu w sobotnim spotkaniu Polak ma już 18 zdobytych bramek na wyjazdach w tym sezonie Bundesligi. To nowy rekord. Poprzednio miano rekordzisty w tym aspekcie należało do legendy Bayernu, czyli Juppa Heynckesa, który na wyjazdach w swoim najlepszym sezonie uzbierał 17 trafień. Tyle samo miał też Timo Werner.

No to kolejny rekord @lewy_official. Strzelił właśnie swojego 18. gola na wyjeździe w sezonie i pobił dotychczas rekordowe wyczyny Heynckesa i Wernera. #dombundesligi — Tomasz Urban (@tom_ur) April 30, 2022

