Lewandowski skomplementował Flicka i Nagelsmanna

Robert Lewandowski został już zapytany o Juliana Nagelsmanna. Polak obdarzył komplementami zarówno obecnego, jak i przyszłego trenera Bayernu Monachium.

Lewandowski: z Flickiem przeżyłem najlepszy czas w Bayernie

Od przyszłego sezonu Julian Nagelsmann zostanie nowym szkoleniowcem Die Roten. Robert Lewandowski nie szczędził miłych słów nowemu szefowi, ale jednocześnie żałował odejścia Hansiego Flicka.

– Hansi Flick to nie tylko świetny trener, ale i fantastyczna osoba. Możesz z nim porozmawiać również o sprawach prywatnych. Z nim osiągnęliśmy coś historycznego. To był bez wątpienia mój najlepszy czas w Bayernie. Zawsze przedstawiał nam jasny plan tego, co może wydarzyć się w meczu – powiedział o swoim obecnym szkoleniowcu polski napastnik.

Kapitan Biało-czerwonych podkreślił jednocześnie warsztat i umiejętności Nagelsmanna.

– Nie znam go dobrze, ale to, co mogę stwierdzić, to fakt, iż zawsze udaje mu się wprowadzić swoje drużyny na poziom, którego nikt się po nich nie spodziewał. Wyniki prowadzonych przez niego zespołów przeważnie przewyższają oczekiwania ustalone według sumy jakości poszczególnych zawodników – uważa Lewandowski.

Lewandowski: mój rekord zależy od postawy drużyny

Robert Lewandowski pozostaje w walce o pobicie historycznego rekordu Gerda Muellera. By to zrobić, Polak musi strzelić cztery bramki w trzech ostatnich meczach Bundesligi.

– Decydującym czynnikiem będzie to, jak bardzo będziemy głodni w końcówce sezonu, czy wykreujemy wiele sytuacji i czy będziemy grać dobrze. Jeżeli cała drużyna będzie grała na sto procent, będę mógł pobić ten rekord – powiedział Polak. – Pamiętajmy, że Gerd Mueller ma na koncie rekord 365 bramek w lidze, którego nigdy nie zdołam przebić – dodał napastnik. Polak do tej pory zdobył 272 gole w niemieckiej ekstraklasie.

Bayern najbliższą okazję, by sięgnąć po mistrzostwo, będzie miał w sobotę 8 maja. Wówczas Die Roten zmierzą się z Borussią Moenchengladbach. Jeżeli wygrają, zdobędą dziewiąty tytuł mistrza Niemiec z rzędu. Lewandowski zaś, dostanie okazję do zdobycia kolejnych bramek w walce o pobicie historycznego rekordu Muellera.

