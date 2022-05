fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski według informacji niemieckich mediów wciąż poważnie rozważa rozstanie z Bayernem Monachium latem. Bild sugeruje, że wpływ na taki obrót wydarzeń może mieć fakt, że polski napastnik czuje się niedoceniany w ekipie z Allianz Arena.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego

Bild twierdzi, że transfer z udziałem Polaka w najbliższym miesiącach jest możliwy

33-latek nie czuje się doceniany w szeregach Bawarczyków

Lewandowski rozczarowany postawą władz Bayernu

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Mimo że polski napastnik ma już tylko nieco ponad rok ważną umowę z Bawarczykami, to wciąż nie otrzymał propozycji przedłużenia kontraktu.

Ostatnie doniesienia związane z transferem Erlinga Haalanda odebrały sternikom Bayernu kartę przetargową w rozmowach z Lewandowskim. Norweg wybrał ofertę Man City i gigant Bundesligi wydaje się skazany na Lewego. Jednocześnie aktualnie decydujący głos może należeć do reprezentanta Polski. W związku z tym, jeśli klub nie spełni jego oczekiwań, to niewykluczone, że Polak zmieni pracodawcę.

Gdyby faktycznie Lewandowski zdecydował się na zmianę klubu, to najbardziej realny scenariusz to transfer napastnika do jednej z ekip z La Liga. Aczkolwiek wiadomo, że chętni na pozyskanie kapitana reprezentacji Polski są też decydenci Chelsea, czy PSG.

W tym sezonie 33-latek wystąpił łącznie w 45 meczach Bayernu, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 49 bramek, a ponadto zaliczył sześć asyst.

