W Bayernie Monachium presja z powodu niesatysfakcjonujących wyników jest coraz większa, co przekłada się na atmosferę w szatni. W trakcie ostatniego meczu z Augsburgiem doszło do spięcia między trenerem Julianem Nagelsmannem a Joshuą Kimmichem.

Bayern Monachium przegrał w weekend z Augsburgiem 0-1

W trakcie meczu Julian Nagelsmann przesunął Joshuę Kimmicha ze środka pola na prawą defensywę

Nie spodobało się to reprezentantowi Niemiec, który później ponownie wrócił do środka pomocy

Nagelsmann nie panuje nad swoimi zawodnikami

Coraz ciemniejsze chmury zbierają się nad Bayernem Monachium. Co prawda w Lidze Mistrzów Bawarczycy radzą sobie dotąd bez zarzutu, lecz w Bundeslidze notują wpadkę za wpadką. Do kolejnej doszło w miniony weekend, kiedy to Augsburg pokonał mistrzów Niemiec 1-0. Seria ligowych meczów bez zwycięstwa zwiększyła się tym samym do czterech.

Na domiar złego niemieckie media donoszą o nieporozumieniu, do którego doszło w trakcie sobotniego spotkania. Chcący odmienić losy rywalizacji Julian Nagelsmann przeprowadził ofensywną zmianę i za prawego defensora Noussaira Mazraouiego wpuścił skrzydłowego Serge’a Gnabry’ego. W rezultacie doprowadziło to do sporej roszady, bowiem na prawą obronę powędrował Joshua Kimmich, co wyraźnie mu się nie spodobało.

Reprezentant Niemiec błyskawicznie pokazał, że ta decyzja nie przypadła mu do gustu. Pomimo faktu, że w przeszłości wielokrotnie występował na tej pozycji, zawsze deklarował się jako środkowy pomocnik. Nagelsmann uległ presji zawodnika i szybko wycofał się ze swoich założeń taktycznych. Zaledwie 16 minut później z boiska zszedł Jamal Musiala, a zastąpił go Josip Stanisić. Wówczas Kimmich wrócił do środka pola, a niemiecki trener tym razem znalazł się pod ostrzałem kibiców.

Bawarczycy nie zdołali odrobić strat i przegrali swoje pierwsze spotkanie w obecnym sezonie Bundesligi. Aktualnie zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli, a w siedmiu rozegranych kolejkach odnieśli zaledwie trzy zwycięstwa. Coraz częściej mówi się o potencjalnym zwolnieniu Nagelsmanna, choć z obozu Bayernu docierają informacje, jakoby jego posada była niezagrożona.

