Kluczowy piłkarz Bayernu blisko nowej umowy

Jeden z kluczowych zawodników Bayernu Monachium – Thomas Mueller – jest bliski podpisania nowego kontraktu z klubem. Obie strony prowadzą w tej sprawie rozmowy od początku kwietnia i jak potwierdza sam piłkarz, zmierzają one w kierunku porozumienia.

Thomas Mueller prawdopodobnie całą karierę spędzi w Bayernie Monachium

Piłkarz prowadzi obecnie rozmowy z klubem na temat przedłużenia umowy

Nowy kontrakt ma obowiązywać do 2025 roku

Negocjacje z Muellerem na dobrej drodze

Obecna umowa 32-letniego Muellera z bawarskim klubem obowiązuje do czerwca 2013 roku. W Monachium nie chcą jednak rozstawać się z piłkarzem i już teraz podjęli kroki mające na celu przedłużenie kontraktu.

Do pierwszych rozmów w tej sprawie doszło 1 kwietnia i wzięli udział w nich menedżer piłkarza Ludwig Koegl, prezes Bayernu Oliver Kahn oraz dyrektor sportowych Hasan Salihamidzić. Po niespełna trzech tygodniach niemieckie media informują, że porozumienie w tej sprawie jest bardzo blisko.

Po ostatnim meczu z Arminią Bielefeld wypowiedzi w tej sprawie udzielił również sam piłkarz. – Tak naprawdę nie ma nic do ogłoszenia. Prowadzimy dobre rozmowy, chcę tego obie strony. wierzę, że w końcu uda się znaleźć się rozwiązanie. Ale jak, kiedy i gdzie – dowiesz się wtedy – powiedział Thomas Mueller.

Jak informuje Bild, nowa umowa Muellera będzie obowiązywać do 2025 roku. Zawodnik pozostanie jednym z najlepiej zarabiających w zespole. Aktualnie na jego konto wpływa każdego roku niemal 20 milionów euro.

Mueller całą seniorską karierę spędził w Bayernie. Do kadry pierwszego zespołu został włączony w 2009 roku. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 623 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 226 bramek i dokładając do tego 241 asyst.

