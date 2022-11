Miał dziś Kuba Kamiński swój pierwszy poważny test w BL. Przeciwko BVB, na prawym skrzydle, 7. raz z rzędu w XI.



I zdał go bardzo dobrze. Najlepszy jego mecz odkąd trafił do Wolfsburga. Mnóstwo akcentów ofensywnych, świetnie wykorzystywane depnięcie, do tego dużo pracy w tyłach.