Choć przygoda Timo Wernera z Chelsea zakończyła się niepowodzeniem, zawodnik ten zamierza powrócić do angielskiej Premier League. Niemiec chętnie zagrałby w Manchesterze United, który się nim poważnie interesuje.

IMAGO / Karina Hessland Na zdjęciu: Timo Werner

Timo Werner ma za sobą nieudaną przygodę z Chelsea

Możliwe jednak, że wróci do angielskiej Premier League

Pozyskanie tego zawodnika poważnie ma rozważać Manchester United

Timo Werner gotowy wrócić do Anglii

Timo Werner występował na Stamford Bridge w latach 2020-2022. W 56 meczach zdobył zaledwie 10 goli. Następnie powrócił do RB Lipsk, gdzie występował już wcześniej. W tym sezonie nękają go jednak kontuzje.

Co brzmi dość zaskakująco, zainteresowany Niemcem jest Manchester United, który chciałby pozyskać go w ramach wypożyczenia. Zdaniem Daily Mirror wizja powrotu do Anglii jest dla Timo Wernera bardzo kusząca. Biorąc pod uwagę kłopoty Czerwonych Diabłów w ofensywie, zawodnik miałby spore szanse na regularną grę.

Nie jest jasne czy po półrocznym wypożyczeniu Manchester United zdecydowałby się na definitywne wykupienie Wernera. Jeśli wierzyć angielskim mediom, negocjacje w sprawie transferu będą prowadzone w najbliższych dniach.

