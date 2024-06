dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jamal Musiala: Nie mogę się doczekać nowego sezonu i współpracy z Kompanym

Bayern Monachium wraz z końcem sezonu zakończył współpracę z Thomasem Tuchelem. Przyszłość niemieckiego szkoleniowca w bawarskim klubie została przekreślona przez słaby sezon. „Die Roten” nie zdobyli mistrzostwa Bundesligi, w Pucharze Niemiec odpadli z trzecioligowcem, a z Ligą Mistrzów pożegnali się na etapie półfinału. Już wiemy, że 50-latka na stanowisku trenera zastąpi Vincent Kompany.

Na łamach dziennika „Sport Bild” ukazał się wywiad z Jamalem Musialą. Gwiazda Bayernu Monachium poruszyła w nim temat Vincenta Kompany. Utalentowany zawodnik przyznał, że nie może doczekać się pracy z belgijskim szkoleniowcem. Niemiec dodał też, że słyszał o trenerze wiele dobrego.

– Nie mogę się doczekać nowego sezonu i współpracy z Vincentem Kompanym. Leroy grał z nim w City i słyszałem wiele dobrego na jego temat, poza tym jeden z moich kolegów miał okazję być pod jego skrzydłami w Burnley – przyznał, że ich zespół grał pod jego wodzą naprawdę dobry futbol – powiedział Jamal Musiala, cytowany przez portal „dieroten.pl”.

– Leroy Sane powiedział też, że Kompany jest profesjonalny i zawsze podchodzi do każdej sesji treningowej na 100% i poważnie. Dla niego liczy się to, żebyś zawsze był w 100% skupiony. On opowiada się za posiadaniem piłki, co perfekcyjnie wręcz wpasowuje się w DNA Bayernu Monachium. Nie mogę się doczekać tego wszystkiego! Poza tym jego mentalność, kiedy był kapitanem w City – to wydaje się, że idealnie pasuje do mentalności i DNA Bayernu – dodał pomocnik Bayernu Monachium.

