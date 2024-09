Jamal Musiala nie został umieszczony wśród trzydziestu piłkarzy, którzy zostali nominowani do Złotej Piłki. Redakator naczelny France Football ujawnił powód kontrowersyjnej decyzji.

Jego status ewoluował, a oczekiwania były wyższe – tłumaczy France Football

Jamal Musiala znalazł się w centrum kontrowersji związanej z brakiem nominacji do Złotej Piłki za 2024 rok. France Football kilka dni temu oficjalnie udostępniło listę 30. zawodników, którzy będą mieli szanse na zdobycie najbardziej prestiżowej nagrody indywidualnej w futbolu.

Wielu ekspertów krytykowało decyzję France Football. Co więcej, głos ws. nominacji do Złotej Piłki zabrał nawet dyrektor sportowy Bayernu Monachium – Max Eberl. Jego zdaniem nieobecność Musiali na liście nominowanych to zupełnie niezrozumiana decyzja ze strony France Football. W obliczu wielu krytycznych komentarzy redaktor naczelny Vincent Garcia postanowił wyjaśnić podstawy decyzji komisji.

– To, że Jamal Musiala nie znalazł się na liście 30 nominowanych do Złotej Piłki, nie oznacza, że ​​jego talent, który wszyscy dostrzegają, jest kwestionowany. W rzeczywistości był tam w 2023 roku i był również nominowany do Kopa Trophy, które jest przyznawane najlepszemu młodemu zawodnikowi. Ale podobnie jak Jude Bellingham, jego status ewoluował, a oczekiwania były prawdopodobnie wyższe w tym roku. W rezultacie został oceniony inaczej – mówi Vincent Garcia redaktor naczelny France Football

– Moim zdaniem są trzy główne powody, dla których nie został wybrany przez komisję. Po pierwsze, brak statystyk w Lidze Mistrzów, gdzie strzelił tyle samo goli, co na przykład Mathys Tel. To za mało dla zawodnika jego kalibru. Nie zachwycił również w ważnych meczach, takich jak rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt czy ćwierćfinał Euro z Hiszpanią, gdzie jego występy nie były katastrofalne, ale raczej neutralne. Sezon Bayernu, w którym zakończyli oni Bundesligę najgorzej od 2011 roku, również mu ​​nie pomógł. Jestem pewien, że w przyszłości wróci na tę listę – dodał redaktor naczelny France Football.

Jamal Musiala w poprzednim sezonie w barwach Bayernu rozegrał łącznie 38 spotkań, w których zdobył 12 goli i zaliczył 8 asyst. Warto wspomnieć, że w plebiscycie France Football za 2023 rok gwiazdor reprezentacji Niemiec zajął finalnie 26. miejsce.