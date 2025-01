Kamil Grabara wystąpił w niedzielnym wyjazdowym meczu z Hoffenheim. Jego Woflsburg zwyciężył, a on sam zaliczył kolejne czyste konto w Bundeslidze.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara z kolejnym czystym kontem

Kamil Grabara od początku sezonu pokazuje, że dysponuje bardzo dużymi umiejętnościami, a Wolfsburg może okazać się tylko przystankiem na drodze do klubu z najwyższej europejskiej półki. Przenosiny do Bundesligi wyszły mu na dobre – tamtejsze media po zaledwie kilku miesiącach uważają go za czołowego bramkarza w całej lidze. Niezależnie od przeciętnych wyników Wolfsburga, Polak może praktycznie w każdej kolejce liczyć na pozytywne oceny i wyróżnienia. W sobotę jego zespół mierzył się na wyjeździe z Hoffenheim.

Na tablicy wyników bezbramkowy remis utrzymywał się do 29. minuty. Wówczas Mohamed Amoura dał gościom cenne prowadzenie, które utrzymali do ostatniego gwizdka. Kibice nie mieli okazji, aby obejrzeć kolejne bramki. Wolfsburg wywiózł z Hoffenheim komplet punktów, a Grabara zachował kolejne czyste konto. Zaliczył udany występ, choć nie miał wiele roboty. Rywal oddał zaledwie dwa celne strzały, z którymi Polak nie miał problemów.

26-latek zanotował czwarte czyste konto w tym sezonie Bundesligi. Nie puścił także ani jednej bramki w trzech meczach Pucharu Niemiec. Polski bramkarz kapitulował dotąd 28 razy w 16 ligowych spotkaniach.

Na boisku w rywalizacji z Hoffenheim pojawił się także Jakub Kamiński, który po raz kolejny zaczął na ławce rezerwowych. Tym razem otrzymał od trenera Wolfsburga nieco ponad dziesięć minut gry.