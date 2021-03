Gikiewicz zatrzymał M’gladbach. Kolejna porażka Źrebaków

Augsburg dosyć nieoczekiwanie pokonał Borussię M’gladbach 3:1 (0:0) w spotkaniu 25. kolejki Bundesligi. Swój zespół wielokrotnie z opresji ratował Rafał Gikiewicz, który w dużej mierze przyczynił się do zdobycia kompletu punktów. Cały mecz zagrał ponadto Robert Gumny. Bramki zdobywali Vargas, Richter i Neuhaus.

Rozregulowane celowniki

W pierwszej połowie zdecydowanie lepszą drużyną była Borussia M’gladbach, która już od początku starała się wywiązać z roli faworyta. Już kilka chwil po rozpoczęciu gry Floriana Neuhausa musiał powstrzymać Rafał Gikiewicz. Goście tworzyli sobie dużo okazji, ale zdecydowanie brakowało im skuteczności, ponieważ rzadko kiedy oddawali strzał w światło bramki Polaka.

Najlepszą okazję Borussia M’gladbach miała w 38. minucie. Po faulu Raphaela Frambergera arbiter podyktował rzut karny. Wydawało się, że bramkarz Augsburga skapituluje wtedy po raz pierwszy. Do futbolówki podszedł Lars Stindl, ale nawet w tak dogodnej sytuacji uderzenie nie poleciało w światło bramki, w związku z tym do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Odpowiedź Augsburga

Niewykorzystane akcje zemściły się w 52. minucie. Rzut rożny wykonywali wtedy zawodnicy Augsburga. Do futbolówki podszedł Daniel Caligiuri, który wrzucił piłkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Ruben Vargas, który pewnie główkując z bliskiej odległości, otworzył wynik meczu.

Trafienie to rozdrażniło gości, którzy co chwilę zaczęli atakować bramkę Gikiewicza. Polski golkiper dwukrotnie powstrzymał jednak Marcusa Thurama. Skapitulował on jednak w 68. minucie. Wendt przechwycił wtedy piłkę wybitą z pola karnego i zagrał ją do Floriana Neuhausa. Niemiec płaskim uderzeniem w kierunku dalszego słupka doprowadził do wyrównania.

Borussia M’gladbach chciała pójść za ciosem, ale kolejne dwie dobre interwencje zanotował Gikiewicz, udaremniając próbę Neuhausa i Plei. Na odpowiedź Augsburga nie trzeba było długo czekać. W 76. minucie gospodarze ponownie objęli prowadzenie. Blisko odbitej piłki znalazł się Marco Richter i mocnym strzałem z bliskiej odległości wpisał się na listę strzelców.

Wynik meczu w 89. minucie ustalił Hahn. Niemiec otrzymał prostopadłą piłkę od Richtera i znalazł się w sytuacji sam na sam. Przerzucił bezradnego Sommera i tym samym zdobył gola na 3:1. Dla Borussi M’gladbach jest to szósta porażka z rzędu. Cały mecz w barwach Augsburga rozegrali Rafał Gikiewicz i Robert Gumny.