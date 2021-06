Bayern Monachium w letnim oknie transferowym dokonuje zmian na wielu szczeblach. Bawarczycy stawiają jednak również na sprawdzone rozwiązania. Nowy kontrakt ma podpisać Leon Goretzka.

Bayern w niedalekiej przyszłości ma przedłużyć kontrakt z kluczowym zawodnikiem

Blisko podpisania nowej umowy jest Leon Goretzka

Pomysł ten zdecydowanie popiera trener Julian Nagelsmann

Filar środka pola na dłużej w Bayernie

Bayern zakończył sezon 2020/2021 z poczuciem niedosytu. Bawarczycy zakończyli udział w Lidze Mistrzów na etapie ćwierćfinału i rywalizacji z Paris Saint-Germain, dzięki zasadzie goli strzelonych na wyjeździe (3:3) w dwumeczu. Monachijczycy nie obronili także Pucharu Niemiec, gdyż na wczesnym etapie turnieju, w rzutach karnych lepsze okazało się Holstein Kiel.

Na pocieszenie Bayernowi pozostało cieszenie się z dziewiątego z rzędu mistrzostwa Niemiec. Bawarczycy wyprzedzili RB Lipsk o 13 punktów. Spory udział w tym miał Leon Goretzka, który rozegrał 24 spotkania. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył siedem asyst. W większości meczów prezentował świetny poziom sportowy i był wyróżniającą się postacią na boisku. Umiejętnie rozprowadzał piłkę i nie pozwalał rywalom na zbliżenie się do pola karnego swojego zespołu.

Włodarze Bayernu doceniają formę i umiejętności swojego zawodnika i zamierzają zaoferować 26-latkowi nową umowę. Obecna wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Nowa miałaby obowiązywać do 2025 lub 2026 roku. Takie informacje podaje Abendzeitung Muenchen.

Fanem talentu niemieckiego pomocnika jest Julian Nagelsmann i to on ma odgrywać ważną rolę w namówieniu 26-latka do dłuższego pobytu na Allianz Arena. Goretzka ceni filozofię byłego szkoleniowca RB Lipsk, więc możemy spodziewać się, że współpraca ta będzie owocna.

Goretzka w najbliższym czasie będzie skoncentrowany na Euro 2020, które rozpocznie się już 11 czerwca. Reprezentacja Niemiec w fazie grupowej nie będzie miała łatwego zadania, ponieważ zmierzy się z: Portugalią, Francją oraz Węgrami. Wcześniej zagra w sparingu z Łotwą.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Czytaj także: Mecz towarzyski: Niemcy – Łotwa. Zapowiedź, typy, kursy