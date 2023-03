FIFA ukarała niemiecki klub. Zakaz transferowy na dwa najbliższe okienka

PressFocus Na zdjęciu: FC Koeln

FC Koeln otrzymało zakaz transferowy

Chytry plan Niemców legł w gruzach

Popularne “Kozły” mają trzy tygodnie na odwołanie

Federacja piłkarska wzięła pod lupę FC Koeln

Działacze FC Koeln nie będą dobrze wspominali środowego poranka. Klub został poinformowany, że FIFA nałożyła na nich karę zakazu transferowego, obowiązującego przez dwa najbliższe okienka. Oznacza to, że “Kozły” w tym czasie nie będą mogły rejestrować nowych piłkarzy. Dodatkowo dziennikarze “Bilda” ustalili, że niemieccy działacze będą musieli zapłacić karę.

Wszystko rozchodzi się o transfer 16-letniego Jaka Cubera Potocnika, który w ubiegłym roku zasilił szeregi FC Koeln. Ponoć niemiecki klub miał namówić młodego piłkarza na rozwiązanie kontraktu z ówczesnym klubem Olimpiją Ljubljaną. To właśnie im “Kozły” będą musiały zapłacić grzywnę w wysokości 54 tysięcy euro.

FC Koeln może oczywiście odwołać się do sądu. Mają na to czas przez najbliższe trzy tygodnie. Szanse na wygranie sprawy mają niewielką, ale mogą walczyć o odroczenie kary, co dałoby im czas na przeprowadzenie odpowiednich wzmocnień.

