IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Eric Dier

Eric Dier w szczerych słowach przyznał, że mistrzostwo Niemiec nie leży już w rękach Bayernu Monachium

Anglik wrócił także do ostatniego spotkania z Bayerem Leverkusen (0:3)

Obecnie strata “Bawarczyków” do “Aptekarzy” wynosi 10 oczek

Eric Dier omówił kryzys Bayernu Monachium

Obecny sezon w wykonaniu Bayernu Monachium nie należy do udanych. “Bawarczycy” z trudem przebrnęli Lazio w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a na dodatek ich strata do prowadzącego w lidze Bayeru Leverkusen wynosi 10 oczek. Do końca sezon pozostało 10 kolejek, więc wydaje się mało prawdopodobne, aby “Die Roten” dopadli rozpędzoną maszynę Xabiego Alonso.

We wtorek na łamach “Kickera” ukazała się rozmowa z Ericiem Dierem. Anglik w szczerej rozmowie przyznał, że mistrzostwo Bundesligi nie leży już w rękach Bayernu. Na dodatek był piłkarz Tottenhamu wrócił do blamażu z Bayerem Leverkusen (0:3).

– Podstawowa analiza jest taka – przegraliśmy mecze z Leverkusen, z Lazio, z Bochum. To rzadkość w klubie takim jak Bayern i nie jest to coś, co można zaakceptować. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy, to nie może być prawda. Postawiliśmy się w sytuacji, w której mistrzostwo nie jest już w naszych rękach i jest bardzo daleko – mówił Dier cytowany przez serwis “dieroten.pl”.

– Na to potrzebujemy dużo czasu i meczów na ekranie (śmieje się). Mecz po meczu: W Leverkusen nie sądzę, by wynik 0:3 był reprezentatywny dla przebiegu meczu, nawet jeśli w końcówce mieliśmy prawo przegrać. W Lidze Mistrzów są dwa mecze w fazie pucharowej. To zawsze jest trudne – dodał.

Sprawdź także: Obrońca Bayernu uderza w angielskich fanów: W Anglii mnie nie doceniają