Bayern Monachium według informacji Sky Germany nie zrezygnował całkowicie z Roberta Lewandowskiego. Najnowsze doniesienia dotyczące Polaka sugerują, że Bawarczycy wciąż próbują przekonać zawodnika do wypełnienia umowy do końca.

Nie milkną doniesienia na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego

Sky Germany ujawniło, że dyrektor sportowy Bayernu spotkał się z polskim piłkarzem

Celem wizyty Hasana Salihamidzicia w domu Lewego na Majorce było przekonanie Polaka do wypełnienia kontraktu do końca

Lewandowski z jasnym stanowiskiem

Bayern Monachium pozyskał Roberta Lewandowskiego latem 2014 roku na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund. Obecny kontrakt 33-latka wygasa z Bawarczykami z końcem czerwca 2023 roku.

Nie jest tajemnicą, że Lewandowski poczuł się niekomfortowo ze względu na to, że mimo wygasającej umowy, nie otrzymał propozycji przedłużenia kontraktu. To miało sprawić, że kapitan reprezentacji Polski doszedł do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana klubu latem tego roku.

Chętna na pozyskanie Lewego wydaje się FC Barcelona. Okazuje się jednak, że sternicy Bayernu Monachium chcą naprawić relacje z Lewandowskim i dojść do porozumienia z Polakiem, aby ten wypełnić do końca swoją umowę.

Sky Germany ujawniło, że dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić spotkał się z napastnikiem, aby przekonać go do pozostania w klubie z Allian Arena. Działacz Bawarczyków przybył do domu napastnika na Majorce w minioną środę. Spotkanie zakończyło się jednak niepowodzeniem, ponieważ Lewandowskie jest już nastawiony na zmianę pracodawcy.

30 maja Lewandowskiego dał do zrozumienia, że jego przygoda z Bayernem dobiegła końca i piłkarz chce rozstać się z klubem z Monachium. W ostatnim sezonie reprezentant Polski rozegrał 46 spotkań w Bayernie, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył 50 bramek, a także zaliczył siedem asyst.

