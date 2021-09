Julian Nagelsmann wyjawił, że Kingsley Coman przeszedł niewielką operację. Francuz miał problem z rytmem serca, przez co w Bayernie zdecydowali się na interwencję chirurgiczną. Jego rozbrat z boiskiem nie będzie jednak długi.

Julian Nagelsmann wyznał, że Kingsley Coman przeszedł operację w związku z zaburzeniami rytmu serca

Choć brzmi to nieco dramatycznie, Francuz ma powrócić do treningów biegowych w przyszłym tygodniu

Coman przeszedł operację na sercu. “Brzmi to bardziej dramatycznie, niż jest w rzeczywistości”

Julian Nagelsmann wziął udział w konferencji przed spotkaniem Bundesligi pomiędzy jego Bayernem Monachium, a VfL Bochum. W jej trakcie niemiecki szkoleniowiec wyjawił, że jeden z jego zawodników przeszedł w czwartek operację.

– Kingsley Coman miał lekki problem z rytmem serca. Wiązało się to z małym, dodatkowym uderzeniem. Przez to przez krótki czas miał problem z zaczerpnięciem pełnego oddechu. Nie był w związku z tym w pełni wydajny. Przez to zdecydowaliśmy się na długotrwałe monitorowanie go za pomocą echokardiografu. Teraz Coman odczuwa lekki ból, ale z sercem nie ma już problemu. To wszystko brzmi bardziej dramatycznie, niż jest w rzeczywistości. W przyszłym tygodniu powróci do treningów biegowych – powiedział 34-letni trener.

🎙️ @J__Nagelsmann: „Kingsley #Coman wurde gestern operiert. Er hatte einen kleinen, leichten zusätzlichen Herzschlag, eine leichte Rhythmus-Störung. Er hatte kurzzeitig teilweise weniger Luft. Deshalb haben wir ein Langzeit-EKG und diesen Eingriff gemacht.“ pic.twitter.com/VBab5pTFjy — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2021

Później wypowiedział się też na temat innych kontuzjowanych graczy.

– Leon Goretzka ma intensywny styl gry, więc to normalne, że potrzebuje oddechu. Nie planuję jednak dawać mu teraz wolnego. Chce zagrać przeciwko swojemu byłemu klubowi [VfL Bochum – przyp. PP] i cieszyć się grą. Corentin Tolisso, z kolei, wciąż odczuwa ból w łydce. Nie jest jeszcze gotowy do powrotu – poinformował Nagelsmann. Jednocześnie szkoleniowiec wyraził swoje zadowolenie z przedłużenia przez Goretzkę kontraktu z Die Roten do 2026 roku.

W pierwszych czterech ligowych spotkaniach Bayern skompletował dziesięć punktów i traci dwa oczka do liderującego Wolfsburga. Rozgrywki Ligi Mistrzów Die Roten rozpoczęli zaś od efektownego zwycięstwa nad Barceloną na Camp Nou (3:0).

Bayern Monachium VfL Bochum 1.08 14.5 31.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. września 2021 16:32 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin