PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia Dortmund skromnie pokonała TSG Hoffenheim w piątej kolejce Bundesligi. Jedynego gola w spotkaniu zdobył Marco Reus. Dzięki temu rezultatowi BVB zasiadło na fotelu lidera. Ten stan rzeczy utrzyma się co najmniej do niedzieli, gdy dojdzie do meczu Unionu Berlin z Bayernem Monachium.

Borussia ze skromnym, acz ważnym zwycięstwem

Borussia Dortmund stanęła w piątek przed szansą na objęcie fotelu lidera Bundesligi. Byłoby to spore wydarzenie, zwłaszcza mając w pamięci niedawny mecz z Werderem Brema (2:3). Podopieczni Edina Terzicia mierzyli się u siebie z TSG Hoffenheim i szybko zdołali wyjść na prowadzenie. Tuż po upływie kwadransa gospodarze przeprowadzili ładną akcję lewym skrzydłem. Stamtąd piłka trafiła do Juliana Brandta, który bez zastanowienia zagrał ją w pole karne. Tam zza pleców obrońców wyskoczył Marco Reus i z bliska skierował futbolówkę do siatki.

Po chwili mieli szansę na zadanie Hoffenheim kolejnego ciosu, ale Anthony Modeste pomylił się w dogodnej okazji.

Druga połowa rozpoczęła się od przebudzenia gości. Kilkukrotnie zagrażali bramce Gregora Kobela. Ostatecznie jednak nie zdołali go pokonać.

W końcówce Borussia Dortmund wykorzystała swoje doświadczenie i dowiozła skromne prowadzenie do ostatniego gwizdka. Tego dnia kibice gospodarzy ponownie mogli kilkukrotnie przerazić się, widząc grę obronną swych idoli, ale ostatecznie BVB sięgnęło po komplet punktów. Mało tego, przynajmniej do soboty pozostanie liderem Bundesligi.