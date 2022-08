PressFocus Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Wyniki 4. kolejki Bundesligi. W sześciu sobotnich spotkaniach nie brakowało emocji. W jednej z potyczek Mainz przegrało z Leverkusen 0:3. Aptekarze wygrali po raz pierwszy w tym sezonie. Słabiutko spisali się gracze Schalke, którzy przegrali z Unionem aż 1:6. W ostatniej konfrontacji Bayern tylko zremisował z Moenchengladbach (1:1). Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców goli.

Mocna pierwsza połowa Bayeru, kompromitacja Górników, Bawarczycy z punktem

Gikiewicz po raz kolejny wyszedł w podstawowym składzie Augsburga na wyjazdowe spotkanie z Hoffenheim. Polski golkiper został pokonany w 39. minucie przez Dennisa Geigera. To wystarczyło, by Wieśniaki skromnie triumfowały 1:0. Robert Gumny był dzisiaj tylko rezerwowym w szeregach gości. Mecz Mainz – Leverkusen rozstrzygnął się tak naprawdę już do przerwy. Aptekarze strzelili bowiem trzy bramki i finalnie triumfowali 3:0. To… pierwsze punkty Leverkusen w tym sezonie.

W innej potyczce Schalke podejmowało Union. Gracze beniaminka zaprezentowali się fatalnie i przegrali aż 1:6. W ich szeregach rezerwowym był Marcin Kamiński. Lipsk rywalizował z Wolfsburgiem. Jakub Kamiński pojawił się na placu gry od początku, a finalnie zagrał tylko 45 minut w szeregach Wilków. Lipsk triumfował zaś 2:0 po dwóch trafieniach Christophera Nkunku.

Hertha podejmowała u siebie Dortmund. W tym spotkaniu padła tylko jedna bramka. Zdobył ją Anthony Modeste strzałem z kilku metrów, a goście z Westfalii skromnie zwyciężyli 1:0. W ostatniej potyczce Bayern Monachium rywalizował o czwarte zwycięstwo z Borussią Moenchengladbach. Tym razem gospodarze tylko zremisowali 1:1. Nie da się ukryć, że to duża niespodzianka.

Zobacz także: Tabela Bundesligi

Wyniki 4. kolejki

Mainz – Leverkusen 0:3 (0:3)

Exequiel Palacios (29′), Jeremie Frimpong (39′, 41′)

Schalke – Union 1:6 (1:3)

Marius Buelter (31′ – karny) – Morten Thorsby (6′), Sheraldo Becker (37′, 46′), Janik Haberer (45+3′), Sven Michel (87, 90′)

Hertha – Dortmund 0:1 (0:1)

Anthony Modeste (33′)

Lipsk – Wolfsburg 2:0 (0:0)

Christopher Nkunku (5′ – karny, 90′)

Hoffenheim – Augsburg 1:0 (1:0)

Dennis Geiger (39′)

Bayern – Moenchengladbach 1:1 (0:1)

Leroy Sane (83′) – Marcus Thuram (43′)