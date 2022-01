PressFocus Na zdjęciu: Anthony Modeste

Wyniki 18. kolejki Bundesligi. Hertha Berlin przegrała w niedzielę na swoim terenie z FC Koeln 1:3. Dla gości to trzecia kolejna wiktoria. W drugiej konfrontacji gracze Bochum wygrali z Wolfsburgiem 1:0. Po raz pierwszy na boisku od 24 kwietnia 2021 roku pojawił się Bartosz Białek. Dla Polaka to powrót do gry po ciężkiej kontuzji kolana. Prezentujemy wyniki i strzelców goli ostatnich meczów.

Bezradna Hertha, Wilki bez przełamania

Hertha Berlin już do przerwy przegrywała z FC Koeln dwoma trafieniami. Najpierw bramkę zdobył Anthony Modeste. Potem na 2:0 podwyższył znany z polskich boisk Ondrej Duda.

Gospodarze odpowiedzieli po przerwie tylko jednym golem. W końcówce wynik spotkania na 3:1 dla Koeln ustalił zaś Jan Thielmann. Berlińczycy doznali już dziewiątej porażki w sezonie.

W drugim spotkaniu Bochum po pierwszej połowie bezbramkowo remisowało z Wolfsburgiem 0:0. W 65. minucie gola zdobył Milos Pantović. Jak się okazało, była to bramka na wagę wiktorii dla Bochum. Wilki przegrały zaś… szósty raz z rzędu. Białek (Wolfsburg) wszedł na plac gry w 78. minucie.

Wyniki 18. kolejki

Hertha – Koeln 1:3 (0:2)

Vladimir Darida (57′) – Anthony Modeste (30′), Ondrej Duda (32′), Jan Thielmann (90+1′)

Bochum – Wolfsburg 1:0 (0:0)

Milos Pantović (65′)