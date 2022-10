PressFocus Na zdjęciu: gracze Unionu

Wyniki 12. kolejki Bundesligi. Union wygrał z Moenchengladbach 2:1. Berlińczycy wyrównali na 1:1 po niepewnej interwencji golkipera Źrebaków. W siódmej minucie doliczonego czasu gry zapewnili zaś sobie zwycięstwo. W szeregach gospodarzy po raz pierwszy w tym sezonie – w potyczce ligowej – zagrał Tymoteusz Puchacz (przez 59 minut). Później Schalke przegrało z Freiburgiem 0:2. W trzecim meczu Koeln rywalizowało z Hoffenheim. Ostatecznie obie ekipy zdobyły po punkcie (1:1). Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Walka do samego końca w Berlinie, Freiburg na podium, remis na RheinEnergieStadion

Union grał z Moenchengladbach. Do przerwy niespodziewanie prowadzili goście. W 34. minucie Źrebaki miały rzut rożny, a piłkę do siatki berlińczyków skierował Nico Elvedi. Union zdołał doprowadzić do wyrównania. W 79. minucie źle odległość do piłki obliczył golkiper Borussii, z czego skorzystał Kevin Behrens. W doliczonym czasie gry trzy oczka ekipie z Berlina zapewnił zaś Danilho Doekhi.

Potem Schalke podejmowało Freiburg. Klub z Fryburga zwyciężył 2:0 (dwa gole Vincenzo Grifo) i awansował na trzecie miejsce. Marcin Kamiński (Schalke) jest kontuzjowany. Na koniec Koeln rywalizowało z Hoffenheim. Finalnie spotkanie zakończyło się podziałem oczek (1:1). Dla gospodarzy trafił Florian Kainz, a dla Wieśniaków Jacob Bruun Larsen.

Wyniki 12. kolejki

Union – Moenchengladbach 2:1 (0:1)

Kevin Behrens (79′), Danilho Doekhi (90+7′) – Nico Elvedi (34′)

Schalke – Freiburg 0:2 (0:1)

Vincenzo Grifo (45+1′, 61′ – karny)

Koeln – Hoffenheim 1:1 (1:1)

Florian Kainz (13′) – Jacob Bruun Larsen (36′)